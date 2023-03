Samsung Galaxy S23 (Ultra) kaufen: Hier gibt es die besten Angebote

Mit dem Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra (im Test) hat Samsung seine neueste Smartphone-Generation am Start. Obwohl die Geräte noch nicht so lange auf dem Markt sind, können Sie jetzt schon ordentlich sparen.

Samsung verbessert seine neuen Geräte genau an den richtigen Stellen. Dank der starken Qualcomm-CPU, die nun endlich auch in Deutschland zum Einsatz kommt, steigt nicht nur die Leistung extrem, sondern auch die Akkulaufzeit. Denn die war lange Zeit eher mau. Außerdem passt Samsung das Design der beiden Standard-Modelle an das des S23 Ultras an. Bedeutet: Die Kameras auf der Rückseite sind einzeln im Gehäuse platziert, was sehr elegant und edel aussieht.

Darüber hinaus beeindruckt das Galaxy S23 Ultra mit einer 200-Megapixel-Kamera, die in der Praxis sehr starke Fotos produziert.

Samsung Galaxy S23 Ultra Pro Beeindruckende 200-MP-Kamera

Extrem hohe Performance

Lange Akkulaufzeit Kontra Ladegeschwindigkeit könnte höher sein Preis beim Test: From $1,199 Aktuell bester Preis: Galaxy S23 Ultra bei Amazon ansehen Das Galaxy S23 Ultra ist das derzeit beste Smartphone! Dafür hat Samsung an den richtigen Stellschrauben gedreht: Neben einer hervorragenden Verarbeitungsqualität ist das Display weiterhin brillant und die Kamera ist dank des neuen 200-Megapixel-Bildsensors noch viel schärfer und detailreicher. Aber es kommt noch besser: Dank des neuen Snapdragon-Prozessors ist das S23 Ultra das schnellste Android-Handy auf dem Markt! Und endlich ist auch die Akkulaufzeit gut. Lesen Sie unseren Test: Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Pro Extrem hohe Performance

Lange Akkulaufzeit

Design ans Ultra angepasst Kontra Ladegeschwindigkeit könnte höher sein Preis beim Test: From $799 Aktuell bester Preis: Galaxy S23 bei Amazon ansehen Das Galaxy S23 ist das Standard-Flaggschiff von Samsung und das günstigste Modell der neuen Reihe. Gegenüber dem Vorgänger hat Samsung vor allem die Leistung und die Akkulaufzeit verbessert, indem der Hersteller auf die beste Qualcomm-CPU setzt statt auf den eigenen Exynos-Prozessor. Außerdem sieht das Handy noch edler als zuvor aus, da das S23 jetzt dem Ultra ähnlicher sieht. Samsung Galaxy S23+ Pro Extrem hohe Performance

Lange Akkulaufzeit

Design ans Ultra angepasst Kontra Ladegeschwindigkeit könnte höher sein Preis beim Test: From $999 Aktuell bester Preis: Galaxy S23 bei Amazon ansehen Das Galaxy S23+ ist quasi ein Galaxy S23 in groß. Es bietet genauso eine längere Akkulaufzeit und eine besonders hohe Performance und die Optik ist edel und modern. Das Modell eignet sich für jeden, der mit den “Standard”-Werten zufrieden ist und kein Ultra mit S Pen und 200-Megapixel-Kamera benötigt.

Galaxy S23 mit Tarif bestellen

Galaxy S23 mit Tarif bei O2

Galaxy S23 mit Tarif bei Winsim

Galaxy S23 mit Tarif bei Yourfone

Alle Galaxy-S23-Modelle und Preise

Modell Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Speicher 128 GB | 256 GB 256 GB | 512 GB 256 GB | 512 GB | 1 TB (bei Samsung) Farben Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Preis (UVP) 949 € | 1009 € 1199 € | 1319 € 1399 € | 1519 € | 1899 €

Alle Specs zum Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra

In der unten stehenden Tabelle finden Sie die Spezifikationen aller drei S23-Modelle im direkten Vergleich:

Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra: Das Warten hat sich gelohnt