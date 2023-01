Minecraft Legends erscheint am 18. April

Entwickler Mojang hat in dieser Woche im Rahmen der Xbox-Developer-Direct-Veranstaltung neue Details zu “Minecraft Legends“ bekannt gegeben. Der neueste Ableger der “Minecraft“-Reihe erscheint demnach am 18. April 2023 für Windows PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X.

Multiplayer-Modus mit Basenbau

Mojang hat außerdem einen Trailer zum Multiplayer-Modus von “Minecraft Legends“ veröffentlicht. Der Modus ist auf strategische PvP-Kämpfe ausgelegt und kombiniert Echtzeitstrategie und Action. Spieler werden dabei auf zwei Teams aufgeteilt, die eine Basis errichten müssen. Ziel ist es Ressourcen zu sammeln, um die eigene Basis zu stärken und schließlich die gegnerische Basis anzugreifen. Um den Schwierigkeitsgrad weiter anzuheben, führt Mojang neutrale Piglin-Feinde ein, die den Spielern Ressourcen streitig machen wollen.

Trailer zeigt Optionen für den Basenbau

Im Trailer zeigt der Entwickler unterschiedliche Optionen für den Basenbau sowie Strategien, um das Team auf Trab zu halten. “Minecraft“-typisch wird auch die Karte im Multiplayer-Modus prozedural generiert, was jedes Match zu einer neuen Herausforderung machen soll. Die Basis kann aus Mauern, Türmen, Toren und einer Upgrade-Station bestehen. Unterschiedliche Fallen können zudem den Ansturm der Gegner aufhalten oder verlangsamen.

Neben dem Mehrspieler-Modus beinhaltet “Minecraft Legends“ auch eine Story-Kampagne. Diese kann allein oder kooperativ gespielt werden. Ziel ist es, mit den Minecraft-Völkern zusammen zu arbeiten, um gemeinsam eine Piglin-Invasion abzuwehren.