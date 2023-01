Amazon Prime Gaming: 9 Gratis-Spiele im Februar 2023

Wer bei Amazon eine Prime-Mitgliedschaft abschließt, profitiert nicht nur vom meist kostenlosen Versand, sondern wird bei Prime Gaming auch regelmäßig mit Gratis-Spielen versorgt. Im Februar will der Online-Versandhändler gleich neun Spiele für die zahlende Kundschaft verschenken. Das Angebot deckt ganz unterschiedliche Genres ab, entsprechend sollte jeder Prime-Kunde das passende Spiel für sich finden.

RPG-Klassiker und spaßige Apotheke

Den Anfang macht ab 2. Februar das Rollenspiel “The Elder Scrolls III: Morrorwind“ in der GOTY-Edition. Darin enthalten sind auch die beiden Erweiterungen. Auch wenn der Titel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, lohnt er sich für Genre-Fans noch immer für viele unterhaltsame Stunden. Am selben Tag verschenkt Amazon mit “Onsen Master“ ein ungewöhnliches Spiel, in dem immer neu eintreffende Kunden mit dem passenden Medikament versorgt werden müssen.

Endless-Runner und Prügelspiel

Am 9. Februar wird hingegen das endlose Laufspiel “Aerial_Knight’s Never Yield“ verschenkt. Darin muss der Spieler den unaufhaltsamen Wally durch eine 3D-Version von Detroit steuern. Mit “Divine Knockout“ erscheint am gleichen Tag ein unterhaltsames Prügelspiel für mehrere Teilnehmer.

Puzzle und Arcade-Action

Am 16. Februar wartet mit “One Hand Clapping“ ein ungewöhnliches Puzzlespiel, welches mit der Stimme gesteuert wird. Wer die richtigen Töne trifft, steuert seine Figur erfolgreich durch einen 2D-Plattformer. Am gleichen Tag verschenkt Amazon zudem “BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad“, ein schnelles Arcade-Spiel mit blutiger Präsentation.

Raumschiff-Management, Regenwald und Organhandel

Am 23. Februar erhalten Prime-Mitglieder gleich drei Gratis-Spiele: Mit “Space Crew: Legendary Edition“ muss der Spieler als Kapitän eines Raumschiffes neue Crewmitglieder rekrutieren, sein Schiff ausbauen und gleichzeitig eine außerirdische Rasse abwehren. Am gleichen Tag wird auch “Tunche“ verschenkt, dabei handelt es sich um ein handgezeichnetes Actionspiel, in dem der Frieden im Regenwald wieder hergestellt werden muss. Das dritte Spiel im Bunde mit dem Titel “Space Warlord Organ Trading Simulator“ macht den illegalen Organhandel zu einer interplanetaren Angelegenheit.