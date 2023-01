Windows 11: Microsoft verschärft Update-Druck

Microsoft liefert das Update Windows 11 22H2 nun mit mehr Druck an die Windows-11-Nutzer aus. Konkret bekommen Nutzer von Windows 11 21H2 die jüngste Version von Windows 11 zum Update angeboten, weil Microsoft den Support für Windows 11 21H2 am 10. Oktober 2023 einstellen will. Bis dahin ist es zwar noch etwas Zeit, doch erfahrungsgemäß installieren viele Windows-Anwender neue Windows-Versionen nicht sofort, sondern lassen sich damit Zeit, um die Beseitigung eventueller Fehler, die in dem Update stecken, abzuwarten. Also macht es für Microsoft vermutlich Sinn, bereits jetzt den Druck zu erhöhen.

Windows 11 2022 Update (22H2) im Test – lohnt es sich?

Windows 11 Pro für nur 69,99 Euro im PC-WELT Softwareshop

Die automatisierte Rollout-Phase des Funktionsupdates erfolgt, nachdem Windows 11 22H2 jetzt auch für die breite Verteilung an Benutzer mit geeigneten Geräten über Windows Update verfügbar ist. Microsoft schreibt im dazugehörigen Support-Dokument:

Heute beginnen wir mit der automatischen Aktualisierung von Privat- und nicht verwalteten Unternehmensgeräten mit Windows 11, Version 21H2 Home und Pro Edition auf Windows 11, Version 22H2. Seit Windows 10 helfen wir Windows-Nutzern durch automatische Updates, mit den unterstützten Versionen von Windows auf dem neuesten Stand und sicher zu bleiben. Diesen Ansatz verfolgen wir auch bei Windows 11, damit Sie geschützt und produktiv bleiben können. Das automatische Update auf Windows 11, Version 22H2, wird schrittweise erfolgen, beginnend mit den Geräten, die am längsten mit Version 21H2 arbeiten. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, einen günstigen Zeitpunkt für den Neustart Ihres Geräts zu wählen, um das Update abzuschließen. Deutsche Übersetzung des englischen Originaltextes

Falls Sie Microsoft nicht bereits auf das verfügbare Update hinweist, dann starten Sie dessen Installation über das Windows-Update-Menü. Suchen Sie dort nach Updates. Sofern Ihr Rechner die Voraussetzungen für Windows 11 22H2 erfüllt, sollte Ihnen Windows 11 das Update 2022 zur Installation anzeigen. Laden Sie dieses herunter und lassen Sie es installieren.

Tipp: Windows 11 Home auf Amazon günstiger kaufen

Vorher Kompatibilität prüfen

Bevor Sie das Update aber installieren, sollten Sie sich hier bei Microsoft über die bekannten Probleme informieren. Insbesondere das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Startmenü ist schwerwiegend. Dafür gibt es bisher nur eine Notlösung; falls Sie damit rechnen müssen, dass Sie von diesem Problem betroffen sind, dann sollten Sie auf die Installation von Windows 11 22H2 vorerst verzichten.

Microsoft behauptet laut Bleepingcomputer allerdings, dass es ohnehin vor der Installation des Updates prüfen würde, ob der jeweiligen Rechner Kompatibilitätsprobleme habe.

Windows 11 Zwischenfazit: Hat Microsoft die Versprechen gehalten?

Windows 11 Pro für nur 69,99 Euro im PC-WELT Softwareshop