Neue Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Am 24. Januar hat Google das erste Update für Chrome 109 herausgegeben, das mehrere Schwachstellen beseitigt. Mittlerweile haben Brave, Microsoft (Edge) und Vivaldi ebenfalls Updates veröffentlicht, um die Lücken zu schließen. Opera braucht mal wieder länger.

Vivaldi hat am 25. Januar als erster Hersteller ein Sicherheits-Update herausgebracht. In Vivaldi 5.6.2867.62 steckt allerdings noch immer Chromium 108. Vivaldi setzt seine bisherige Vorgehensweise fort, ungerade Chromium-Versionen (wie 109) auszulassen und den Extended Stable Channel der vorherigen Generation zu nutzen. In der hier eingesetzten Chromium-Version 108.0.5359.216 sind alle bislang bekannten Sicherheitslücken geschlossen.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Brave hat ebenfalls am 25. Januar ein Update auf Version 1.147.186 bereitgestellt. Darin steckt Chromium 109.0.5414.119. Das Update beseitigt zugleich mehrere Fehler, die teilweise zum Browser-Absturz führen könnten.

Microsoft hat seinen Browser Edge am 25. Januar zunächst auf die Version 109.0.1518.69 aktualisiert, ohne die enthaltene Chromium-Basis auszutauschen. Erst das Update auf Edge 109.0.1518.70 vom 26. Januar beseitigt alle bislang bekannten Sicherheitslücken der Chromium-Basis.

Opera hängt noch zurück, hat mit dem Update auf Opera 94.0.4606.76 vom 19. Januar lediglich einen Bug beseitigt. Unter der Haube werkelt jedoch noch immer Chromium 108.0.5359.125 aus dem Dezember. Opera 95 auf Basis von Chromium 109 ist noch im Beta-Stadium.

Bereits am 1. Februar 2023 will Google Chrome 110 veröffentlichen.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: