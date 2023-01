Überraschend gratis im Game Pass: Neues Spiel der Evil-Within-Macher Hi-Fi Rush

Mit “Hi-Fi Rush“ hat Entwickler Tango Gameworks in dieser Woche überraschend ein neues Spiel veröffentlicht. Mit dem Spiel gehen die Macher von Horror-Titeln wie “The Evil Within“ und “Ghostwire: Tokyo“ neue Wege, denn bei “Hi Fi Rush“ handelt es sich um ein abgedrehtes Rhythmus-Action-Spiel.

In der quietschbunten Spielwelt bewegt sich alles im Takt der Musik – von den Bäumen in der Umgebung bis hin zu jedem im Kampf gelandeten Treffer. Spieler schlüpfen in “Hi-Fi Rush“ in die Rolle von Chai, einem freigeistigen Slacker mit Rockstar-Ambitionen. Chai hat einen Roboterarm, der bei einem missglückten Experiment mit seinem Musikplayer verschmilzt. Die Firma hinter den Versuchen markiert Chai daraufhin als “defekt“ und setzt einen Killer-Trupp auf ihn an. Chai muss sich daraufhin mit einer Schar bunt zusammengewürfelter Verbündeter gegen eine Armee von Robotern zur Wehr setzen.

Kämpfe im Takt der Musik

Die Kämpfe in “Hi-Fi Rush“ laufen im Takt der Musik ab. Im Gegensatz zu klassischen Rhythmus-Spielen sind die Aktionen des Protagonisten dabei jedoch nicht vorgegeben. Landet er seine Treffer aber im Takt, verstärkt das seinen Angriff und bringt die Gegner schneller zu Fall. Der Soundtrack von “Hi-Fi Rush“ gibt sich rockig und bietet lizenzierte Songs von Bands wie “Nine Inch Nails“ und “The Black Keys“.

Ab sofort im Game Pass erhältlich

“Hi-Fi Rush“ ist ab sofort im Game Pass für Xbox Series X und S sowie PC erhältlich. Das Spiel steht außerdem im Microsoft Store, auf Steam und im Epic Games Store zum Preis von 29,99 Euro bereit.