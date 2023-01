Forza Motorsport 8 erscheint in diesem Jahr für PC und Xbox

Die Rennspielreihe “Forza Motorsport“ gehört zu den beliebtesten Vertretern des Genres. Der Mix aus Simulation und Arcade, die große Anzahl an Fahrzeugen und die erstklassige Präsentation lassen das Herz von PC- und Xbox-Spieler höher schlagen. In diesem Jahr soll nun der achte Teil der Reihe erscheinen, bislang verzichten Publisher Microsoft und Entwickler Turn 10 jedoch auf eine Zahl im Namen.

Über 500 Fahrzeuge und 20 Umgebungen

Nun wurden neue Details zum neuen “Forza Motorsport“ bekannt gegeben. Demnach soll das Spiel über 500 Fahrzeuge bieten. Ganze 100 Autos gab es bislang noch nie in der Serie. Genannt wurden unter anderem der Lamborghini Huracán EVO, der aktuelle Porsche 911 GT3 sowie der BMW M3 aus dem Jahr 1991. Mit dem Auslieferungszustand der Fahrzeuge ist es zudem nicht getan, über 800 Upgrades sollen die Autos zu Einzelstücken machen. Darüber hinaus werde es 20 Umgebungen geben, dabei handelt es sich jedoch auch um mehrere Versionen einzelner Strecken. Fest eingeplant sind klassische Rennstrecken wie Laguna Seca, Spa-Franchorchamps oder Maple Valley. Auch neue Strecken seien mit von der Partie, beispielsweise der in Südafrika gelegene Parcours Kyalami, auf dem früher Formel-1-Wagen ihre Runden drehten.

Raytracing und 3D-Zuschauer

Bei der Grafik wollen die Entwickler ordentlich aufdrehen. So wurden zehnmal so viele Details wie in früheren “Forza“-Spielen versprochen. Besonders im Fokus stehen dabei die voll animierten 3D-Zuschauer sowie eine dichtere Vegetation. Beide Grafikbestandteile sollen durch Fotogrammetrie noch realistischer aussehen. Ganz neu in der “Forza Motorsport“-Reihe sind unterschiedliche Tageszeiten mit dynamisch wechselndem Wetter. Das neue Grafikfeature Global Illumination soll für realistischere Darstellung von Licht und Schatten sorgen. Raytracing kommt zudem für Autoscheinwerfer und Streckenbeleuchtung zum Einsatz. Und auch der Lack der Fahrzeuge soll durch Raytracing-Reflexionen noch schicker werden.

4K mit 60 fps angepeilt

Das neue Forza Motorsport soll auf der Xbox Series X/S mit bis zu 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde laufen. Welche Anforderungen das Spiel an den PC stellt, bleibt noch unklar. Mit einem Release ist wohl aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu rechnen.