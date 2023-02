Die größten Spiele-Blockbuster von Januar bis März 2023

2023 wird das Blockbuster-Jahr: Los ging es bereits am 24. Januar mit Forspoken (bei Amazon hier erhältlich). Es spielt sich absolut fantastisch, quasi Harry Potter trifft Skyrim in Final-Fantasy-Landen.

Nur drei Tage später folgte das heiß ersehnte Dead-Space-Remake, bevor wir dann am 10. Februar sicherlich eines der besten Spiele des Jahres erleben werden: Hogwart’s Legacy. Bricht gerade alle Steam-Vorverkaufsrekorde, der Hype ist gigantisch – die Welt hat wieder Lust auf Harry Potter und darauf, durch die heiligen Hallen von Hogwarts zu streifen.

2022 war eher Spieledürre angesagt, ob Corona wurden enorm viele Projekte verschoben, dafür feuert die Branche bis März 2023 wirklich viele Highlights ab: Atomic Heart, was sich wie BioShock in der Sowjetunion spielt und genauso eine abgefahrene Geschichte erzählt. Company of Heroes 3 dürfte der Strategie-Hammer des Jahres werden, hier stehen nach unserem Hands-On-Test im Dezember alle Zeichen auf Hit. Echtzeitstrategen dürfen sich zudem auf Age of Empires 2: Definitive Edition sowie ein neues Spellforce – Spellforce: Conquest of EO freuen. Und das Unterwasser-Anno Aquatico, in dem wir ganze Städte unter Wasser hochziehen und Warenkreisläufe mit U-Booten aufbauen müssen.

Wir haben Hogwart’s Legacy bereits gespielt und das wird fantastisch. Es lässt die Magie von Harry Potter so auferstehen, wie wir das noch nie virtuell erlebt haben. IDG

Mit Tortuga: A Pirate’s Tale werden die Rundentaktiker und Piraten-Freunde abgeholt – in hohe See stechen wir auch endlich in Skull & Bones, was ob seines Multiplayer-Fokus mit Mängeln in der Story aber eher tendenziell ein Wackelkandidat ist. Aber vielleicht überrascht uns Ubisoft. Enorm gespannt sind wir auf das System-Shock-Remake, das zwar technisch auf höchstem Niveau abliefert und die DNA des Retro-Klassikers in sich tragen soll.

Wo Long: Fallen Dynasty von Team Ninja dürfte so der Geheimtipp des ersten Quartals werden – sieht fantastisch aus, gigantische Bosskämpfe auf God-of-War-Niveau, aber im chinesischen Stil gehalten und mit Star Wars: Jedi Survivor und The Day Before schließen wir dann den März mit zwei Mega-Blockbustern ab. Einmal Star-Wars-Epos, einmal The Division 3 mit der Atmosphäre von The Last of Us und super edler Raytracing-Grafik. Ein großes Preview folgt sehr bald.

Zeit für den PC-WELT-Release-Kalender:

1. Forspoken

Erscheinungsdatum: 24. Januar 2023

Forspoken (hier im PC-WELT-Preisvergleich günstig kaufen) dürfte einer der großen Blockbuster des Jahres 2023 werden: Aus der Feder und mit dem World-Building von Final-Fantasy-Mastermind Raio Mitsuno. Mit majestätischen Festungen, Feuer spuckenden Drachen, Eisbären in goldenen Rüstungen, aber auch Alligatoren, Dämonen und Wesen, die direkt aus Harry Potter entsprungen sein könnten.

Auch das Zaubern fühlt sich ein bisschen wie bei J.K. Rowling an: Statt mit Schwert, Axt und Schild in die Schlacht zu ziehen, nutzen wir Feuer- und Eismagie, zwischen der wir im Kampf hin und her wechseln können und die jeweils ein eigenes Drehrad mitbringen, um jeweils vier Magiesprüche im Kampf zu nutzen.

Unsere Protagonistin Frey läuft zudem so schnell, als würde sie auf dem Nimbus 3000 sitzen. Wir haben bereits drei Stunden gespielt und das wird fantastisch.

Forspoken im Mega-Preview

Hit-Barometer: 9/10

2. Dead Space Remake

Erscheinungsdatum: 27. Januar 2023

Gerade noch blicken wir in die Augen dieses Wissenschaftlers. Er spricht mit ruhiger Stimme, wirkt konzentriert…und im nächsten Moment bohrt sich eine spitze Klinge durch seinen Raumanzug, er hechelt. Scharfe Klingen durchdringen seine Schultern und langsam verläuft seine Gesichtshaut zu einer ekelhaft entstellten Fratze. Schnell in den Fahrstuhl, wo ist der Schalter? Verdammt, das Ding springt nicht an. Okay, ganz ruhig – wie war nochmal die Steuerung? Auf Knopfdruck wird das Stasis-Modul aktiviert, damit Energie auf die Generatoren gegeben – kurzer Stromschlag, die Fahrstuhltür schließt sich. Sicherheit, für wenige Sekunden. Dead Space war immer schon Horror pur, jetzt in absoluter Highend-Grafik – kann nicht viel schief gehen.

Hit-Barometer: 8/10

3. Hogwart’s Legacy

Erscheinungsdatum: 10. Februar 2023

Vielleicht das am heißesten erwartete Spiel des Jahres: Der Slytherin-Gemeinschaftsraum unter dem Schwarzen See, all die Details von Hogwarts Legacy (hier im PC-WELT-Preisvergleich), die Eulerei, die große Halle, Zuckersüße Mondkälber weiden davor, Feuer speiende Drachen verbergen sich darunter. Gemälde, die sich nach uns umdrehen, die verzauberte Treppe, Schokofrösche, Fluffy – der dreiköpfige Hund. Kleine, fleißige Dobbys, die in der Küche Hogwarts umher eilen, mit Leitern Mohrrüben zur Suppe tragen. Draußen sitzt ein Graphon und möchte, dass wir ihm das Fell bürsten. Wir kaufen in der Winkelgassse ein, trinken ein Butterbier im Hogsmeade. Hach, Harry Potter und die Wizarding World. Was Avalanche Software, Portkey und Warner Bros. Games hier zaubern, das kann eigentlich nur ein Hit werden.

Hogwart’s Legacy Mega-Preview

Hit-Barometer: 10/10

4. Spellforce: Conquest of EO

Erscheinungsdatum: 3. Februar 2023

Ein neues Spellforce, aber ganz anders: Keine Echtzeitstrategie mit Fokus auf den Aufbau einer einzelnen Stadt, sondern eine große Kampagnenkarte im Total-War-Stil, sehr tiefe RPG-Elemente und rundenbasierter Kampf, wie in Heroes of Might & Magic. Owned by Gravity geht hohes Risiko mit einer kompletten Neuausrichtung der Serie für dieses Spin-Off (Spellforce 4 ist ebenfalls in Entwicklung, bei Grimlore Games) in der wir einen magischen Turm nutzen, um unser Einflussgebiet im Stil des roten Auges von Mordor aus Der Herr der Ringe zu verschieben.

So generieren wir Ressourcen, die in königliche Kavallerie, Paladine, Infanterie sowie Priesterinnen und Zauber fließen. Die Magie spielt eine besonders große Rolle, aus Erzminen können wir etwa einen Golem beschwören oder eine komplette Burg aus dem Nichts herbeizaubern, quasi als mobile Kaserne. Sehr frisch, sehr exotisch, sehr riskant – Rundenstrategie-Kämpfe sind ja eigentlich immer weniger Action-geladen als Echtzeit-Schlachten.



Hit-Barometer: 8/10

5. Wild Hearts

Erscheinungsdatum: 10. Februar 2023



Wild Hearts schafft etwas in seinen ersten Minuten, was nur den Großen des Genres vergönnt ist: Dieses Gefühl, hier mehr Zeit verbringen zu wollen. Jeden Zentimeter erkunden, die Kultur verstehen, die Architektur genießen. Der Feind sind japanische Sagengestalten – Kemonos, mitunter riesige Biester, die immer in irgendeiner Form mit ihrer Umwelt verschmelzen. Der weiße Wolf, der sich aus dem Schnee anpirscht. Riesige Wildschweine, auf denen halbe Gebirgslandschaften thronen.

Hat ein bisschen was von God of War trifft Monster Hunter, allerdings mit sehr abgefahrenen Mechaniken. Über das Karakuri-System lassen sich etwa Waffen auffächern. So wird ein simpler Stab zu fünf unterschiedlichen Waffen. Wir können eine Art Helikopter ins Feld zaubern oder ein Katapult. Wunderschöne Welt, tolle Bossgegner. Hat keiner auf dem Schirm, dürfte ein Überraschungshit werden.

Hit-Barometer: 9/10

6. Die Siedler 2023: Neue Allianzen

Erscheinungsdatum: 17. Februar 2023

Im 2023er Siedler wird wieder richtig gewuselt: Wie die knubbeligen Maru-Insulaner hier ihr Fischerboot auf wunderschönen Wellen gleiten lassen, da geht einem schon das Grafik-Herz auf. Es ist ein liebevoll designtes Aufbaustrategiespiel, aber leider auch eines, das enorm beschnitten wirkt: keine komplexen Lieferketten, keine Wälle, keine Burgen, keine komplexen Armeen, die auf Mauern patrouillieren wie in Age of Empires 4 und wie es ursprünglich von Volker Wertich geplant war. Der Siedler-Macher wollte ein großes Siedler, Bluebyte entwickelt jetzt ein sehr klein gedachtes: wenige Wirtschaftsgebäude, sehr kurze Warenkreisläufe, wenige Einheitentypen. Ja, der Förster wurde jetzt für den Launch noch eingebaut, es wird etwas komplexer in der Wirtschaft und im Militär wurde etwa die Vogelscheuche durch steinerne Soldaten ersetzt und die Ochsen mit aufgeschnalltem Raketenwerfer gegen Zauberer. Wird Siedler 8 noch zum Erfolg? Unser Siedler-Herz will dran glauben.

Die Siedler 2023 im Mega-Preview

Die Siedler 2023 sollte eigentlich ein ganz anderes Spiel sein

Hit-Barometer: 8/10

7. Like A Dragon: Ishin!

Erscheinungsdatum: 21. Februar 2023

Ryu Ga Gotoku: Ishin ist ein Spin-Off der Yakuza-Serie. Es spielt in der Bakumatsu-Phase der späten Edo-Periode und folgt der Geschichte der historischen Figur Sakamoto Ryoma auf der Jagd nach dem Mörder seines Mentors. Auffällig ist das liebevolle Design, wenn wir die Stadt Kyo mit all ihren verwinkelten Gassen erkunden. Japan hat eine gewisse Magie, die hat auch dieses Spiel. Wie in Yakuza üblich, wird man ständig angehalten, von irgendwem angepöbelt und haut die Jungs dann zusammen. Im Kampf wechseln wir per Tastendruck zwischen den vier Kampfstilen Brawler, Gunman, Wild Dancer und Swordsman, wodurch wir entsprechend Karatekünste auspacken, aber auch gegen Revolver oder Samurai-Schwert tauschen können. Für Japan-Fans sicherlich interessant.

Hit-Barometer: 8/10

8. Atomic Heart

Erscheinungsdatum: 21. Februar 2023

Fliegender Bergbau-Bohrwürmer. Seltsame, die Schwerkraft besiegende Flüssigkeiten, in denen wir schwimmen können. Ein süßer kleiner, aber mörderischer Roboter, der erst „Hallo“ sagt und dann die Hölle losbrechen lässt. Sich drehende Zentrifugen, die Gott weiß was tun. Atomic Heart trägt BioShock 3 und Half-Life 3 im Herzen, spielt aber in einer schrägen Sowjet-Utopie, in der Roboter die Macht übernommen haben. Story, Inszenierung und Atmosphäre sind irre stark, die Grafik auch. Was uns am meisten überrascht: Es ist ein Hardcore-Shooter mit vielen Elementar-Kräften, mit wirklich, wirklich hohem Schwierigkeitsgrad, aber auch sehr vielen humorigen Elementen. Krasses Projekt mit enormen Ambitionen. Und langer Geschichte, 25 Stunden Spielzeit.

Hit-Barometer: 10/10

9. Company of Heroes 3

Erscheinungsdatum: 22. Februar 2023

Keine Frage, das wird ein Brett. Höchstwahrscheinlich sogar das Strategiespiel des Jahres: Inszeniert wie Der Soldat James Ryan, aber mit enorm viel taktischem Feingefühl und vielen frischen Ideen, etwa, dass wir feindliche Panzer reparieren und benutzen können, wenn unsere eigenen Kompanien ausgedünnt werden. Großartig, wie wir jetzt auf der Kampagnenkarte im Stil eines WW2 Total War ganze Brigaden verschieben, durch die US Navy Bunkerstellungen am Strand unter Feuer nehmen lassen können und entscheiden, ob wir erst Flughäfen einnehmen, was Zeit kostet, aber den Einsatz von Luftlandestreitkräften und Bombern ermöglicht. Oder eher auf die leise Art versuchen, über kleine Dörfer an den Feind ranzupirschen. Wir haben es bereits ausführlich gespielt, wird ein Hit.

Company of Heroes 3 im Mega-Preview

Hit-Barometer: 9/10

10. Skull & Bones

Erscheinungsdatum: 9. März 2023

Skull & Bones blutet Potential, schließlich ist das Piratenthema erstaunlich unverbraucht. Nur warum macht Ubisoft daraus nicht mehr? Wir können nicht über die Reling ins Wasser springen und die Meere ertauchen. Wir dürfen nicht auf fremde Inseln, selbst der Abbau von Holz geschieht vollautomatisch vom Schiff. Es gibt keinerlei Säbel-Duelle, keinen Nahkampf – entern wir eine britische Brigantine, wird nur eine Zwischensequenz abgespielt. Es erzählt uns nicht mal eine Geschichte. Hey Ubisoft, wollt ihr kein Geld verdienen? Black Flag hat 15 Mio. Einheiten verkauft, ein Story-getriebenes Black Flag 2 würde aus dem Stand seine 700,800 Millionen US-Dollar Umsatz machen, denn es hat eine riesige Fangemeinde. Skull & Bones wird sicherlich ein solides Multiplayer-Erlebnis, aber für das gigantische Budget – 120 Mio. werden kolportiert – , hätte Ubisoft eben auch ein Game of the Year haben können.

Skull & Bones Mega-Preview

Hit-Barometer: 7/10