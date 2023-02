News

Wie viel Geld darf ich mit privaten Verkäufen im Internet dazu verdienen?

Aufgeschreckt durch das neue Plattformen-Transparenz-Gesetz haben viele private Online-Verkäufer Angst vor dem Finanzamt. Welche Einnahmen aus Verkäufen bei eBay & Co. sind steuerfrei und was muss in der jährlichen Einkommensteuererklärung angegeben werden?