Die berühmtesten Bugs der IT-Geschichte

Wo programmiert wird, schleichen sich Fehler ein – aus Unkenntnis, Versehen, durch äußere Einflüsse oder kurzsichtige Planung. Die perfekte Rechenmaschine, den perfekten Computer mit mehreren Subsystemen wird es nicht geben. Diese Erkenntnis lehrt schon eines der ersten Computerprogramme überhaupt, geschrieben 1842 von Ada Lovelace für die geplante und nie gebaute analytische Rechenmaschine von Charles Babbage.

Bei diesem Bug handelt es sich um eine Verwechslung von Variablen: Wo „v5 / v4“ gedruckt ist, hätte „v4 / v5“ stehen müssen. Zur Entschuldigung von Ada Lovelace:

Es kann sich dabei auch schlicht um einen Setzerfehler handeln.

Frühe Käferkunde: Edisons Fehlersuche

Der Begriff „Bug“ für Fehler in der Entwicklung oder Ausführung kommt definitiv aus dem Ingenieurswesen und war schon Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet. Das verraten die Aufzeichnungen von Thomas Alva Edison, der für Fehlfunktionen eines Telegrafiegeräts 1870 häufig das Wort „Bug“ in Briefen an Kollegen verwendete – auch schon mit einer Portion Humor.

So beginnt Edison schon mit einer fiktiven Klassifizierung der Bugs in Latein, wie es zur Beschreibung von Flora und Fauna üblich ist, und nennt einen späteren Bug „Callbellum“, der laut seinen Ausführungen in allen Apparaturen eines Telefons gute Lebensbedingungen fand.

Siehe auch: Die 10 gefährlichsten Viren im Jahr 2021

Harvard Mark II: Eingeklemmte Insekten

Auszug aus dem handschriftlichen Log des Mark II: Die diensthabenden Ingenieure machten sich einen Spaß daraus, die gefundene Motte in einem Relais für die Nachwelt aufzukleben. IDG

Echte Insekten hatten es auf die Relais des Computers Harvard Mark II abgesehen, der 1947 unter der Ägide von Howard Aiken an der Harvard-Universität in Betrieb ging. Unter anderem arbeitete auch die Informatikpionierin Grace Hopper an der Programmierung des Mark II, welcher mit elektromagnetischen Hochgeschwindigkeitsrelais arbeitete. Einer der Ingenieure fand in einem der Relais eine eingeklemmte Motte, die Kontakte blockierte. Im handschriftlichen Log zum Betrieb des Mark II gibt es dazu einen eigenen Eintrag, der scherzhaft mit „erster echter Bug gefunden“ betitelt ist und die hinter Folie eingeklebte Motte enthält. Grace Hopper verwendete schon routinemäßig den Begriff „Debugging“ für die Fehlersuche in den frühen Großcomputern.

Kommafehler und falsche Einheiten

Die NASA fand nach dem katastrophalen Scheitern von Raumfahrtmissionen immer wieder vermeintlich banale Fehler in programmierten Abläufen als Ursache. 1962 musste der Satellit Mariner I kurz nach dem Start in einer herbeigeführten Explosion zerstört werden, nachdem die Trägerrakete vom Kurs abkam. Der Grund war eine fehlende Punktierung im Programmcode einer Steuereinheit, die die Mission scheitern ließ, welche damals rund 80 Millionen US-Dollar kostete (heute 630 Millionen).

Nicht minder schmerzhaft war 1999 der Verlust des Mars-Orbiters, nachdem die Ingenieure zur Berechnung der Flugdaten britische Maßeinheiten nutzten, die NASA diese aber metrisch interpretierte. Die Sonde kam dem Mars deshalb hundert Kilometer zu nah – oder waren es Meilen?

Datumsfehler: Jahr 2000 und Jahr 2038

Daten auf einer IBM-Lochkarte: Jedes Bit ist hier wertvoll und dies veranlasste eine unterdimensionierte Notation von Datumsangaben, die später zum Y2K-Bug führte. IDG

Einer der berühmtesten Bugs, der überall große Aufmerksamkeit fand, war der Jahr-2000-Fehler (Y2K-Bug). Das Problem entstand schlicht aus einer verkürzten zweistelligen Schreibweise für Datumsfelder, nach der „00“ als das Jahr 1900 interpretiert wurde und nicht als 2000. Der Bug geht auf die Verwendung von Lochkarten zurück, auf welchen jedes Bit eine wertvolle Ressource war. Es kam ab 1998 Panik auf, dass es einen weltweiten Zusammenbruch von IT-Systemen geben könnte.

Dieser blieb weitgehend aus – jedoch nicht, weil der Bug harmlos war. Stattdessen setzten Regierungen groß angelegte Debugging-Aktionen an, die sich über Monate erstreckten. Im Jahr 2038 wird der zur Zeitrechnung verwendete 32-Bit-Integerwert auf Unix-Systemen überlaufen und in den negativen Bereich springen. Zur Vermeidung größerer Probleme in EDV-Systemen weltweit verlangt der Datumsbug auch wieder jetzt schon lang angelegte Lösungen. Der Linux-Kernel wurde zwischen Version 4.18 (2018) und 5.6 (2020) analysiert, um den 2038-Fehler in allen seinen Subsystemen zu beseitigen.

Lesetipp: Die aktuell 10 gefährlichsten Spam-Rufnummern

Meltdown und Spectre

Wohin übermäßige Ambitionen in der Entwicklung möglichst performanter Prozessoren führen, zeigen die weiterhin aktuellen Lücken Meltdown und Spectre. Diese setzten bei der Abarbeitung von Programmcode auf spekulative, vorausschauende Ausführung. Ein unerwünschter Nebeneffekt: Laufende Prozesse können damit Adressräume des Speichers lesen, auf die sie keinen Zugriff haben dürften. Die Entdecker der Lücken informierten Mitte 2017 die Hersteller betroffener CPUs. Anfang 2018 wurden diese CPU-Bugs öffentlich gemacht, die bis heute Fehlerbehebungen in Betriebssystemen und im nachladbaren Microcode von Prozessoren verlangen.

Das CVE-System: Kennung für Bugs

Die Menge an sicherheitskritischen Bugs über Betriebssysteme hinweg verlangt eine eindeutige Identifizierung. 1999 hat die US-Behörde NCF das Klassifikationssystem CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) zur weltweiten Nomenklatur von Sicherheitslücken in Betrieb genommen. Dazu gehört auch die Einstufung von Schwere und Risiko. Sicherheitskritische Bugs in verbreiteter Software erhalten deshalb eine CVE-Nummer, wenn die Entdecker oder die Verantwortlichen einer Software diese beantragen. Der Bug „Heartbleed“ hat beispielsweise die ID CVE-2014-0160. Die CVE-Datenbank ist im Web unter https://www.cve.org öffentlich einsehbar.