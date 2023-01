DHL warnt vor besonders cleverem Betrug

DHL warnt seine Kunden via Facebook vor einer aktuellen Angriffs-Kampagne, vor der sich DHL-Nutzer in Acht nehmen sollen. DHL schreibt:

Vorsicht, Betrug: Aktuell sind SMS im Umlauf, die deine Adresse abfragen oder dich zur Aktualisierung deiner Daten auffordern. Bitte klick nicht auf den Link in der Nachricht! Diese SMS stammt NICHT von uns, auch wenn du „DHL“ oder „DHL Paket“ als Absender siehst. Teilweise tauchen diese SMS sogar in den echten älteren SMS-Verläufen mit DHL Paket auf und wirken dadurch sehr authentisch. Wir fordern dich aber grundsätzlich nie per SMS zu Zahlungen oder (Adress-)Datenänderungen auf.