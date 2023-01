PC-WELT sucht Studenten zur Verstärkung – bewirb dich jetzt für Social Media

Genug von anstrengenden Nebenjobs in der Gastronomie und Arbeit am Wochenende? Du möchtest lieber einen Einblick in ein spannendes Unternehmen der Medienbranche bekommen und Dir bereits jetzt den Weg nach dem Studium bahnen? Dann suchen wir Dich für pcwelt.de und macwelt.de als Werkstudent Social Media.

Stellenausschreibung Werkstudent PCW/MW Social Media

Das erwartet Dich bei uns:

Betreuung der Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube

Themenrecherche

Aufbereiten und Ausspielen von Inhalten auf den verschiedenen Plattformen

Community Management

Content-Erstellung für die jeweiligen Plattformen

Storys und (Bilder-)Posts

Das solltest Du mitbringen:

Du bist aktuell eingeschriebene*r Student*in

Du hast Erfahrungen in Photoshop und idealerweise Erfahrung in Fotografie

Interesse an den Themen PC- und Mobile-Technik

Du bist in der Social Media-Welt zu Hause und täglich auf Instagram, TikTok, und Co. unterwegs. Die aktive Nutzung und Bespielung eines eigenen Profils auf Social Media ist von Vorteil

Du bringst eine Leidenschaft für Influencer Marketing und hast eine kreative Art zu Denken und zu Schreiben

Du verfügst über Grundkenntnisse oder praktische Erfahrungen in der Bearbeitung von Bildern und Videos sowie dem Gestalten von Grafiken (z.B. Photoshop, InDesign etc.)

Du bist kommunikativ, aufgeschlossen, belastbar und ein Teamplayer

Deine Aufgaben erledigst du selbstständig und eine gute Selbstorganisation gehört für Dich dazu

Unser Angebot:

Hohe Kollegialität, internationale Projekte und Spaß an und bei der Arbeit

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit, gelebte „Lets try it“-Mentalität und Raum für persönliche Weiterentwicklung

Flexibilität in Sachen Arbeitszeit (Gleitzeit) und -ort (Home-Office)

Sehr gute Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem global agierenden Unternehmen

Eine bezuschusste leckere Kantine inhouse, gesunde Snacks und Getränke in einem kollaborativen Büro

Bewirb dich jetzt hier: Stellenausschreibung Werkstudent PCW/MW Social Media