PC-WELT sucht Studenten zur Verstärkung – bewirb dich jetzt für die Redaktion

Genug von anstrengenden Nebenjobs in der Gastronomie und Arbeit am Wochenende? Du möchtest lieber einen Einblick in ein spannendes Unternehmen der Medienbranche bekommen und dir bereits jetzt den Weg nach dem Studium bahnen? Dann suchen wir Dich zur Unterstützung unseres Redaktionsteams bei pcwelt.de und macwelt.de.

Stellenausschreibung Werkstudent PCW-Redaktion

Deine Aufgaben:

• Schreiben von tagesaktuellen Themen für PC-WELT/Macwelt

• Übersetzungen (Aufbereitung nach maschineller Übersetzung)

• Themenrecherche

• Redigieren von Texten

• Unterstützung der Redaktion bei Tabellen/Bildergalerien

Was Du mitbringst:

• Du hast Lust am Schreiben – erste journalistische Erfahrungen von Vorteil

• Du hast Interesse an den Themen PC-und Mobile-Technik, gerne auch an den Themen rund um Apple

• Du hast Abitur und suchst einen Nebenjob während Deines Studiums

• Du hast sehr gute Deutsch-Kenntnisse

• MS Office geht Dir leicht von der Hand

• Du bist gut organisiert & zeigst Eigeninitiative

Unser Angebot:

• Du arbeitest eigenverantwortlich und selbständig in einem kollegialen und hilfsbereiten Team

• Deine Arbeitszeit kannst Du in Absprache mit Deinen Kollegen flexibel einteilen

• Du arbeitest von zu Hause aus und stehst mit unserer Redaktion in regelmäßigem Kontakt

• Anstellung auf Minijob-Basis

Bewirb dich jetzt hier: Stellenausschreibung Werkstudent PCW-Redaktion