Amazon Fire TV startet nicht oder Sie sehen kein Bild – das können Sie tun

Bei Problemen mit dem Fire TV Stick hilft oft schon ein einfacher Neustart, den wir in einem eigenen Artikel beschreiben. Sollte das nicht funktionieren, sind andere Maßnahmen erforderlich.

Diese Anleitung bezieht sich auf folgende aktuelle Geräte sowie ältere Modelle:

Übrigens: Eine gute Anlaufstelle bei Problemen mit dem Fire TV Stick ist das offizielle Digital- und Geräteforum von Amazon. Hier können Sie bestehende Diskussionen lesen oder selbst Fragen stellen. Die Experten von Amazon oder andere Nutzer beantworten diese dann in der Regel innerhalb weniger Tage.

Fire TV Stick und Anschlusskabel überprüfen

Bevor Sie gleich das Schlimmste – einen Hardware-Defekt – vermuten, sollten Sie die einfachsten Fehlerquellen kontrollieren. Ist der Stick richtig eingesteckt und ist das Stromkabel an beiden Enden mit Stick und Netzteil verbunden? Falls am Fernseher mehrere HDMI-Ports vorhanden sind, sollten Sie den Stick in einen anderen Port einstecken und am TV-Gerät auf diesen Anschluss umschalten. Es funktioniert immer noch nicht? Eventuell haben Sie einen zweiten Fernseher und können den Stick dort ausprobieren.

Sie haben mehrere Geräte an den HDMI-Ports des Fernsehers eingesteckt? Eventuell verursacht das den Fehler beim Fire TV Stick. Um diese Fehlerquelle auszuschließen, sollten Sie alle HDMI-Kabel abziehen und nur den Fire TV Stick eingesteckt lassen. Prüfen Sie dann, ob er funktioniert. Ist das der Fall, stecken Sie die anderen Geräte wieder an.

Batterien der Fernbedienung austauschen

Auch wenn es fast zu trivial klingt: Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung noch Strom liefern. Ist das nicht der Fall, können Sie sämtliche Tasten drücken und nichts passiert.

Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung. Dabei sollte die Rückseite der Fernbedienung zu Ihnen zeigen. Legen Sie einen Daumen auf den Pfeil am unteren Ende der Batteriefachabdeckung. Den anderen Daumen legen Sie oben auf die Abdeckung. Drücken Sie dann die Abdeckung nach unten, indem Sie unten Druck ausüben.

Schieben Sie den Deckel etwa zur Hälfte nach unten und entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach. Entnehmen Sie die beiden AAA-Batterien und legen Sie neue ein. Einen Vorratspack zu einem günstigen Preis gibt es bei Amazon. Schieben Sie die Abdeckung nach oben, bis sie mit einem hörbaren Klicken einrastet. Nun sollte der Fire TV Stick wieder auf die Fernbedienung reagieren. Ist das nicht der Fall, geht die Fehlersuche weiter.

Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn der Fire TV Stick nicht mehr reagieren sollte. Christoph Hoffmann

Fire TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollten alle bisherigen Versuche nicht helfen, sollten Sie das Fire TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dazu drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste „Zurück“ und die rechte Seite des Navigationskreises gleichzeitig 10 Sekunden lang.

Keine Sorge, falls Sie auf dem Fernseher nicht sehen sollten. Nach wenigen Sekunden startet der Fire TV Stick neu mit den Werkseinstellungen. Anschließend richten Sie ihn neu ein – so wie im Artikel Amazon Fire TV Stick einrichten – so geht’s beschrieben.