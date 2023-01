Das sind die meistverkauften Spiele des Jahres 2022

Der Verband der deutschen Games-Branche e.V. – kurz “game” – hat die meistverkauften Spiele-Neuerscheinungen für PC- und Konsolenspiele des Jahres 2022 bekannt gegeben. Unter den deutschen Jahrescharts befinden sich Sportspiele, Actionspiele, Rollenspiele sowie Games für die ganze Familie.

In die Marktdaten fließen die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. Die Daten werden dabei von Games Sales Data (GSD) erhoben, einer von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

FIFA 23 holt sich den ersten Platz

Den ersten Platz holt sich das noch im Jahre 2022 erschienene Fußballspiel EAs “FIFA 23”; ebenfalls recht erfolgreich auf Platz 2 ist das Actionrollenspiel “Pokémon Legends: Arceus” für die Nintendo Switch. Platz 3 sicherte sich, das Blockbustergame “Elden Ring” von Bandai Namco, das aus der Zusammenarbeit zwischen Spieleentwickler Hidetaka Miyazaki und Schriftsteller George R. R. Martin entstanden ist. Das im Oktober 2022 erschienene “Call of Duty: Modern Warfare II”, somit ist in den Top 5 natürlich auch ein CoD vertreten. Platz 5 geht an das Action-Adventure “LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga” von Warner Bros. Interactive.

Die kompletten Charts