Microsoft Office 365, Outlook, Teams, Onedrive waren heute gestört – der Grund

Update 11.40 Uhr: Das soll der Grund für den Ausfall sein

Microsoft hat eine Netzwerkänderung rückgängig gemacht, von der es glaubt, dass sie den Totalausfall von Microsoft 365 heute Morgen verursacht hat:

We've rolled back a network change that we believe is causing impact. We're monitoring the service as the rollback takes effect.

Outlook und Teams sollten wohl überall wieder funktionieren. Mails treffen wieder ein und auch die Kommunikation über Teams funktioniert wieder. Microsoft hatte zuvor folgende Informationen getwittert:

We’ve isolated the problem to networking configuration issues, and we're analyzing the best mitigation strategy to address these without causing additional impact. Refer to the admin center MO502273 or https://t.co/lZs9s6KLnh for more information.

Update Ende

Microsoft 365 ist heute Morgen gestört. Microsoft warnt heute auf Twitter: “Wir untersuchen Probleme, die mehrere Microsoft-365-Dienste betreffen. Weitere Informationen finden Sie im Admin Center unter MO502273.”

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

Das Problem ist allerdings, dass das Admin Center ebenfalls nicht erreichbar ist, wie ein Benutzer augenzwinkernd auf Twitter anmerkt. Einige Nutzer schreiben, dass Teams und Outlook nicht arbeiten würden. Das können wir bestätigen, auch bei der PC-WELT ist derzeit keine Kommunikation über Outlook möglich. Weder empfangen wir Mails noch können wir welche verschicken. Auch die Kommunikation über Teams scheint unterbrochen zu sein, wobei einige PC-WELT-Mitarbeiter Teams zumindest eingeschränkt nutzen können – es arbeitet in diesen Fällen aber meist nur sehr langsam. Aber auch der Onlinespeicher Onedrive ist offensichtlich lahm gelegt.

Tipp: Folgen Sie Microsoft 365 Status hier auf Twitter, um über Ausfälle immer zeitnah informiert zu werden. Bisher hat Microsoft über seinen Twitterkanal aber keine weiteren Informationen zu dem Ausfall nachgelegt. Insbesondere schreibt Microsoft nichts zu den genauen Gründen für den Ausfall. Nur ganz allgemein ist von Netzwerk-Problemen die Rede.

Die Webseite Allestörungen zeigt in ihrer Grafik einen massiven Anstieg der Ausfallmeldungen an. Kurioserweise steht über der Grafik aber die Überschrift: “Nutzerberichte zeigen keine aktuellen Probleme bei Microsoft 365”. Diese Überschrift sollte aktualisiert werden, denn sie entspricht nicht mehr den Tatsachen.

Uns liegt folgende Nachricht von Microsoft an Office-365-Administratoren vor:

Title: Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services

User Impact: Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services.

More info:

We’ve received reports that the following services are impacted:

-Microsoft Teams

-Exchange Online

-Outlook

-SharePoint Online

-OneDrive for Business

-Microsoft Graph

Current status: We’ve identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps.

Scope of impact: Any user serviced by the affected infrastructure may be unable to access multiple Microsoft 365 services.