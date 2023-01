Die beste Spielekonsole 2023: Playstation, Xbox oder Nintendo Switch?

8. PS4 Slim – Der günstige Einstieg in die Playstation-Welt

Die PS4 Slim ist so ziemlich genau das, was auf der Verpackung steht: eine kleinere Version der ursprünglichen PS4 in einem kleineren (abgerundeten) Design, und mit der Einführung der PS5 ist sie günstiger als je zuvor.

Mit einer umfangreichen Spielesammlung und einer Reihe von Neuerscheinungen, die noch einige Zeit andauern werden, ist es immer noch ein guter Zeitpunkt, um sich eine PS4 Slim zuzulegen.

Besitzer einer PS4 müssen nicht aufrüsten, da die internen Komponenten fast identisch sind. Obwohl die Slim-PS4 über HDR-Unterstützung verfügt, ist diese nicht exklusiv, da sie mit einem Software-Update auch für die Launch-PS4 eingeführt wurde.

Wie bei der Xbox One S sollten Sie darauf achten, dass Sie die Konsole zu einem angemessenen Preis erwerben, da einige Händler für die alte Konsole überhöhte Preise verlangen. Die besten Chancen haben Sie auf dem Gebrauchtmarkt, eine generalüberholte Playstation 4 Slim sollte Sie nicht mehr als 200-250 Euro kosten.