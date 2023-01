LG OLED TV 77 Zoll (2022) günstig wie nie: Auch 65-Zoll-Fernseher zum Bestpreis

Für viele ist die CES in Las Vegas im Januar stets eine gute Gelegenheit, sich einen neuen Fernseher zu kaufen. Denn im Zuge der Vorstellung der neuesten TV-Geräte wie Samsung QLED oder LG OLED sinken in aller Regel die Preise für die Modelle aus 2022. Dieses ungeschriebene Gesetz bewahrheitet sich auch in diesem Jahr wieder. Derzeit bekommt man bei Amazon einen LG OLED TV mit 77 Zoll aus 2022 so günstig wie nie zu vor. Wer den LG OLED TV kaufen möchte, zahlt satte 600 Euro weniger als noch Mitte Januar. Auch das 65-Zoll-Modell des OLED-Fernsehers mit Dolby Vision IQ, 120Hz und VRR gibt es beim Versandriesen derzeit zum Bestpreis.

Günstig wie nie: LG OLED TV aus 2022

Die OLED-Technik ist inzwischen so ausgereift, dass sich Fortschritte zwischen Modellreihen hauptsächlich auf die Maximal-Helligkeit beziehen. So ist der 77-Zoll-TV LG OLED77B29LA aus 2022 auch heute noch ein hervorragender Fernseher mit perfektem Schwarz, toller Farbbrillanz und ausgezeichneter Ausstattung. So bietet der LG OLED aktuelle HDR-Standards wie Dolby Vision IQ und HDR10, besitzt einen Dolby-Atmos-Audio-Decoder und eignet sich dank 120Hz Bildwiederholrate und Variable Refresh Rate auch optimal für den Betrieb an einer Spielekonsole wie PS5 oder Xbox Series X. Nach einer deutlichen Preissenkung von 600 Euro nach der CES in Las Vegas lässt sich der LG OLED TV nun günstig wie nie kaufen. Für 2.399 Euro bietet Amazon den 77-Zoll-Fernseher ab Lager lieferbar an. Sicherlich findet man auch deutlich günstigere TV-Geräte mit 77 Zoll am Markt, jedoch nicht mit der herausragenden Bildqualität und der Top-Ausstattung des OLED-Fernsehers. Auch die 65-Zoll-Variante des LG OLED gibt es derzeit zum Bestpreis von 1.499 Euro.

LG OLED TV bei Amazon

Weitere 65-Zoll-Fernseher-Deals bei Amazon

Mit einem 65-Zoll-TV lassen sich Sportübertragung, PS5-Game oder der abendliche Spielfilm natürlich noch besser genießen als mit einem 42-Zoll-Fernseher oder einem noch kleineren TV. Die beliebte Fernseher-Größe ist bei Amazon nach der CES zu attraktiven Preisen erhältlich. Beim LG OLED TV 65CS9LA mit Cinema HDR und 120 Hz von 2022 spart man 41 % bzw. 1.200 Euro im Vergleich zur UVP. Sogar 1.500 Euro Rabatt gibt es für den Samsung Neo QLED TV mit 8K-Auflösung, Neural Quantum Prozessor 8K und Dolby Atmos. Auch der Philips OLED TV mit Ambilight wird aktuell bei Amazon zum Spitzenpreis angeboten.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben LG OLED TV

Wer sich neben LG OLED TV wie 77-Zoll- oder 65-Zoll-Fernseher für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.