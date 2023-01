Klarna: Neues Tool soll beim Sparen helfen

Klarna stellt mit “Money Story” eine neue Funktion in der Klarna-App vor. Dabei handelt es sich um eine individuelle Ausgabenübersicht für das Jahr 2022, die Nutzern in Deutschland, Großbritannien, Schweden und den USA neben den Gesamtausgaben für das Jahr auch Einblicke in die Ausgaben nach Monat, Händler und Kategorie gibt. Damit sollen die Klarna-Kunden besser erkennen können, wofür sie ihr Geld ausgeben.

Story-Format

Anders als man derartige Ausgabenübersichten aber aus den diversen Haushalts- und Finanz-Apps kennt, setzt Klarna zielgruppengerecht bei “Money Story” auf das aus den sozialen Medien bekannte “Story”-Format. Dieses erklärt das eigene Kaufverhalten mithilfe von kurzen Animationen und soll dadurch den Benutzern verständlich und vertraut erscheinen. Damit sollen die Klarna-Kunden auch in die Lage versetzt werden, ihre Sparziele für das Jahr 2023 in die Tat umsetzen zu können.

Durch die Visualisierung des persönlichen Kaufverhaltens soll es “Money Story” den Konsumenten leichter machen, ihre Ausgaben über das Jahr hinweg nachzuvollziehen. Animierte Quizfragen in der “Money Story” sollen die Nutzer zudem anregen, über ihre Kaufgewohnheiten nachzudenken, sodass die Beschäftigung mit persönlichen Finanzen unterhaltsamer und interaktiver werden soll. Neben ihren Gesamtausgaben für 2022 erhalten die Nutzer auch granulare Einblicke in ihre Ausgaben nach Monat, Händler und Kategorie sortiert. “Money Story” basiert auf allen Klarna-Zahlungen, einschließlich Käufe mit der Klarna-App, der Klarna-Card und dem Klarna-Bankkonto.

“Money Story” enthält zudem Hinweise zu den kostenlosen Finanzmanagement-Funktionen in der Klarna-App. Dazu gehören beispielsweise Ausgabenlimits, monatliche Ausgabeanalysen sowie die kürzlich erschienene Funktion “Pools”, mit der Nutzer Unterkonten für automatisiertes Sparen aufsetzen können.

Verbraucherschutzkritik an Klarna: Viele Leserzuschriften

Wie Klarna funktioniert und worauf Sie achten sollten

Probleme mit Klarna – das können Sie tun

Klarna hatte 2022 rund zehn Prozent seiner Mitarbeiter entlassen, auch deutsche Klarna-Mitarbeiter waren betroffen:

PC-WELT exklusiv: So feuert Klarna, Höhe der Abfindung & kreative Reaktionen

Klarna-Namensliste mit den Entlassenen frei im Web – der Grund

Klarna entlässt weitere Mitarbeiter