Amazon schließt ältesten Standort in Deutschland

Amazon schließt seine Keimzelle in Europa. Dabei handelt es sich um die Amazon-Niederlassung im bayerischen Regensburg. Das berichtet das für gewöhnlich gut informierte regionale Nachrichtenportal Regensburg-digital.

Demnach informierte Amazon die betroffenen Regensburger Mitarbeiter in mehreren Videokonferenzen bereits am Mittwoch (18.1.2023) letzter Woche über die Auflösung des Amazon-Standorts in Regensburg. Neben Regensburg sind auch Amazon-Mitarbeiter in Berlin betroffen. Insgesamt sollen 300 Menschen bei Amazon in Regensburg betroffen sein. Dieser Stellenabbau erfolgt im Rahmen der großen und bereits vor einigen Wochen angekündigten Entlassungswelle bei Amazon .

In Regensburg kündigt Amazon 48 Mitarbeitern, der Rest, rund 250 Menschen der Regensburger Amazon-Belegschaft, wird in die VCC GmbH überführt. Die VCC-Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus in der Kundenbetreuung. Bis Ende 2023 soll der Kundenbetreuungsstandort Regensburg geschlossen sein, wie die Regionalzeitung Mittelbayerische Zeitung ergänzt.

Der Standort Regensburg hat für Amazon eine besondere Bedeutung: Hier hat Amazon in Europa seinen Ursprung. Denn als das US-Unternehmen Amazon im Jahr 1998 nach Europa expandieren wollte, stellte Amazon nicht etwa ein neues europäisches Tochterunternehmen auf die Beine, sondern kaufte den bereits etablierten ABC-Bücherdienst aus Regensburg. Von Regensburg aus startete Amazon dann die Eroberung des europäischen Marktes.

Im Jahr 1991 gründeten Michael Gleissner, Christian Jagodzinski und Ulrike Stadler den Buchhandel ABC Bücherdienst in Regensburg als Angebot für das BTX-System der Deutschen Bundespost. 1995 ging der ABC Bücherdienst ins junge World Wide Web. Damit war dieses Unternehmen ein echter Pionier des Internetzeitalters. 1998 verkauften die drei ihr Unternehmen dann an Amazon. Ulrike Stadler versuchte danach ihr Glück in Regensburg noch mit dem Online-Versandunternehmen Magicday. Doch dieses Internetstartup ging gleich zweimal Pleite. Mehr dazu lesen Sie in diesem großen Hintergrundbericht: Lager voll, Kasse leer, Vorstand weg.

Von Regensburg baute Amazon den Kundendienst in Deutschland auf. Bis heute hat Amazon seinen Kundendienst im Regensburger Gewerbepark konzentriert. Das fällt künftig weg, nur in Berlin gibt es nach der Auflösung der Regensburger Kundendienstniederlassung noch eine entsprechende Abteilung.

