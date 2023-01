Schule kann Licht seit 1,5 Jahren wegen Serverproblem nicht ausschalten

Hierzulande wünschen sich viele Menschen eine stärkere Digitalisierung der Schulen. Gleichzeitig steht auch das Sparen von elektrischer Energie hoch im Kurs, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Beide Überlegungen spielten wohl auch in der Minnechaug Regional High School in Massachusetts eine Rolle: Die 7.000 Lampen in der Schule sollten intelligent vernetzt dabei helfen, Strom zu sparen. Der Computer sollte beispielsweise verhindern, dass Lehrer und Schüler vergessen, die Lampen nach Schulschluss auszuschalten. Doch dieser Plan ging gehörig nach hinten los.

Mehrere Tausend US-Dollar pro Monat

Nach Angaben von NBC News sind alle 7.000 Lampen in der Schule seit knapp eineinhalb Jahren ununterbrochen eingeschaltet. Der Grund ist einfach: Das vor gut einem Jahrzehnt installierte Steuerungssystem quittierte im August 2021 seinen Dienst. Das Ergebnis war ein Hardware-Fehler, der dazu führt, dass die Beleuchtung ohne Unterlass aktiviert ist. Das Resultat sind sehr hohe Stromkosten von mehreren Tausend US-Dollar pro Monat, also genau das Gegenteil des eigentlich geplanten Effekts.

Neubau mit Überbrückungsschalter

Der zuständige Schulvertreter Aaron Osborne bemühe sich schon lange, dieses Problem zu lösen. Der ursprüngliche Plan des 2012 installierten Systems für grüne Beleuchtung sei es gewesen, automatisiert nach Tageszeit und Lichtverhältnissen die Lampen ein- und auszuschalten. Ein Software-Fehler führte jedoch dazu, dass das System seit eineinhalb Jahren im Standard-Modus arbeite, deswegen seien alle Lampen dauerhaft aktiviert. Das Unternehmen, welches die Technik eingebaut habe, sei mehrfach verkauft worden. Nun könne man nötige Ersatzteile nicht beschaffen, da diese nicht mehr erhältlich seien. Ein Umtausch der gesamten Beleuchtung würde 1,2 Millionen US-Dollar kosten, ein nachträgliches Patchen des Systems sei nicht möglich. Der ursprüngliche Hersteller des Systems will nun mit anderen Komponenten eine Lösung erzielen. In den Ferien im Februar soll der Austausch vorgenommen werden. Diesmal würde auch an einen Überbrückungsschalter für Notfälle gedacht.