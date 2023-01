Thunderbird-Update macht Probleme mit Microsoft-Konten

Die neue Version 102.7.0 des Mail-Programms Thunderbird ist zwar verfügbar, das Update wird jedoch nicht automatisch installiert. Ein Authentifizierungsproblem mit dem OAuth-Verfahren bei Microsoft 365 Enterprise Mail-Konten wurde im Beta-Test nicht rechtzeitig erkannt und gelöst. Die Entwickler haben ansonsten Sicherheitslücken geschlossen und Bugs ausgemerzt.

Mit dem Update auf Thunderbird 102.7.0 beseitigt Mozilla mehrere Sicherheitslücken, hat jedoch den entsprechenden Sicherheitsbericht noch nicht veröffentlicht. Üblicherweise beseitigen die Thunderbird-Entwickler vor allem Schwachstellen, die das Mail-Programm von Firefox erbt.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Die OAuth2-Authentifizierung bei Microsoft 365 Enterprise Mail-Konten schlägt fehl und führt zu einer Fehlermeldung. Die Thunderbird-Entwickler hatten eine Änderung an der OAuth-Implementierung vorgenommen, weil Microsoft bestimmte Anforderungen stellt. So kann es erforderlich sein, nach dem Update auf Thunderbird 102.7.x den Zugriff auf das Mail-Konto mit OAuth2 neu zu authentifizieren. Eine Lösung für das OAuth-Problem ist in Arbeit und soll zeitnah mit dem Update auf Version 102.7.1 ausgeliefert werden.

Wer kein betroffenes Mail-Konto hat, kann das Update manuell anstoßen. Dazu öffnen Sie in Thunderbird das Menü und wählen Hilfe » Über Thunderbird. Dann sucht Thunderbird nach einem Update und installiert es.

An 14. Februar 2023 will Mozilla Firefox 110 veröffentlichen, auch Thunderbird 102.8 soll dann erscheinen.