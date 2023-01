So schnell ist Ihr Android-Handy – mit Benchmark-Tests die Leistung prüfen

Mit Benchmark-Tests können Sie mehr über die Leistung Ihres Smartphones herausfinden und Ihre Werte dann mit der Leistung anderer Smartphones vergleichen. Die Tests sind einfach durchzuführen, die Apps dafür sind kostenlos und im Google Play Store verfügbar. Wir erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Wie nützlich sind Benchmark-Testergebnisse?

Bevor Sie mit dem Testen beginnen, sollten Sie wissen, dass Benchmark-Tests zwar nützliche Informationen liefern, aber nicht die einzige Möglichkeit sind, um die Leistung eines Smartphones zu beurteilen. Auch wenn Ihr Handy in synthetischen Tests sehr gut abschneidet (oder auch nicht), kommt es darauf an, wie es sich im Alltag unter realen Bedingungen verhält.

Benchmarking ist einfach nur eine objektive Methode, um zu festzustellen, wie Ihr Handy im Vergleich zu anderen abschneidet.

Diese Benchmark-Apps brauchen Sie

Mit den folgenden Benchmark-Apps können Sie sich ein gutes Bild von der Leistung Ihres Android-Smartphones machen:

Mit Geekbench 5 die CPU-Leistung testen

Das Herzstück Ihres Smartphones ist ein SoC, was für System-on-a-Chip steht. Im Gegensatz zu einem PC, bei dem CPU, GPU und andere Komponenten getrennt sind, verwenden Handys in der Regel einen einzigen Chip, der alles in sich vereint.

Es handelt sich dabei immer noch um eine herkömmliche CPU, die die wichtigsten Rechenaufgaben erledigt. Wie bei Desktop-PCs und Laptops besteht eine Smartphone-CPU aus einer Reihe von Kernen. Viele Android-Flaggschiffe haben heutzutage acht CPU-Kerne, aber es gibt auch andere Konfigurationen.

Um die CPU-Leistung zu testen, sollten Sie Geekbench 5 verwenden. Die App kann die Geschwindigkeit von Einzelkernaktivitäten sowie von mehreren Kernen zusammen anzeigen. Dieses Multi-Core-Ergebnis spiegelt die Leistung einer realen Anwendung am besten.

Laden Sie Geekbench 5 aus dem Google Play Store auf Ihr Handy herunter und führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Starten Sie Geekbench 5

Um den Test zu starten, tippen Sie auf die Option “Run CPU Benchmark” am unteren Bildschirmrand und der Test startet. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone nicht in einem Energiesparmodus befindet, der die Ergebnisse beeinflussen könnte.

2. Überprüfen Sie die Ergebnisse

Wenn der Benchmark abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse für die Single- und Multi-Core-Leistung angezeigt. Auf der Registerkarte “Result” können Sie nach unten scrollen, um weitere Details zu den Leistungen des Handys in den verschiedenen Untertests anzeigen zu lassen.

Wenn Sie auf die Registerkarten “Single-Core” oder “Multi-Core” tippen, sehen Sie, wie Ihr Handy im Vergleich zu anderen Modellen abschneidet, die mit Geekbench getestet wurden.

Mit GFXBench die GPU-Leistung testen

Neben der CPU (Central Processing Unit) befindet sich in Ihrem Smartphone die GPU (Graphics Processing Unit), die alle gerenderten Bilder auf Ihrem Bildschirm verarbeitet. Ein Test gibt Aufschluss darüber, wie gut ein Handy zum Spielen geeignet ist. Das finden Sie mit GFXBench heraus.

Laden Sie die App (auch deutschsprachig verfügbar) aus dem Google Play Store herunter, installieren und starten Sie sie und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Benchmark-Tests auswählen

GFXBench bietet eine ganze Reihe von Tests an, aber Sie werden nicht alle brauchen. Wir deaktivieren die Offscreen-Versionen der einzelnen Tests, da diese die GPU testen ohne die Auflösung des Handy-Displays zu berücksichtigen.

Tippen Sie auf der Startseite der App auf die Option “Testauswahl” und aktivieren Sie dann die Tests, die Sie ausführen möchten. Standardmäßig ist bei allen ein Häkchen gesetzt.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy die höchste Bildwiederholfrequenz hat (das finden Sie normalerweise in den Display-Einstellungen), wenn es einen Bildschirm mit mehr als 60 Hz hat. Andernfalls werden die Ergebnisse auf 60 Bilder pro Sekunde begrenzt.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf “Start” in der oberen rechten Ecke.

Jetzt können Sie das Smartphone beiseitelegen, bis die Benchmark-Tests abgeschlossen sind.

2. Überprüfen Sie die Ergebnisse

Die Ergebnisse werden anschließend neben den jeweiligen Tests angezeigt. Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Smartphone im Vergleich zu anderen Geräten abschneidet, tippen Sie auf die Option “Vergleichen” am unteren Rand des Bildschirms.

Mit PCMark for Android die Akkulaufzeit und die Ladegeschwindigkeit testen

Ebenfalls wichtig bei einem Smartphone ist die Akkulaufzeit. Um die herauszufinden, können Sie Ihr Handy aufladen und dann ein Video abspielen lassen, bis der Akku leer ist. Aber Sie müssen dabeibleiben, damit Sie genau sehen, wann der Akku leer ist.

Einfacher geht es mit der App PCMark for Android, die einen detaillierten Benchmark zur Akkuüberwachung durchführt.

Auch hier müssen Sie die App aus dem Google Play Store herunterladen, installieren und öffnen, um den Test zu starten.

So testen Sie die Akkulaufzeit

Der dafür nötige Benchmark ist Work 3.0. Er muss aus der App heraus installiert werden, also tippen Sie auf die Schaltfläche “Install” unter dem Test und anschließend auf “Run” neben “Work 3.0 battery life”.

Hinweis: Ihr Akku muss zu mindestens 80 Prozent aufgeladen sein, bevor PCMark for Android Sie den Test durchführen lässt. Am besten ist Ihr Smartphone vollständig aufgeladen.

Sobald der Test beendet ist, schließen Sie Ihr Handy an und starten es, um die Testergebnisse zu überprüfen.

Die Bildschirmhelligkeit wirkt sich auf die Ergebnisse aller Akkutests aus. Wir verwenden für die Tests ein Kolorimeter (Datacolor Spyder), um jeden Bildschirm so nah wie möglich an 120 nits einzustellen, und deaktivieren die automatische Helligkeitseinstellung, um sicherzustellen, dass diese Einstellung für die Dauer des Tests beibehalten wird.

Sie werden vermutlich kein Kolorimeter besitzen und auch keines kaufen wollen. Stellen Sie daher den Helligkeitsregler auf etwas weniger als die Hälfte ein. Das ist für die meisten Handys ein guter Annäherungswert.

So testen Sie die Ladegeschwindigkeit

Die Ladezeit zu testen lohnt sich, nachdem der Akku dank des PCMark for Android-Benchmarks jetzt leer ist.

Für diesen Test benötigen Sie lediglich eine Zeitschaltuhr. Schließen Sie Ihr Handy mit dem mitgelieferten Ladegerät und USB-Kabel an und stellen Sie 15 Minuten ein. Wenn es klingelt, prüfen Sie den Prozentsatz und prüfen ihn dann alle weitere 15 Minuten.

Viele moderne Android-Smartphones, die mit einer Schnellladefunktion ausgestattet sind, können 60 bis 90 Prozent Ladung in einer halben Stunde erreichen. Aber es ist gut zu wissen, welchen Wert Sie erwarten dürfen, wenn Sie vergessen haben, Ihr Gerät aufzuladen und es jetzt nur schnell für 15 Minuten anschließen können.

Wenn Sie nach der Durchführung der verschiedenen Tests feststellen, dass die Ergebnisse der Benchmark-Tests nicht ganz Ihren Erwartungen entsprechen, können Sie sich jetzt guten Gewissens nach einem neuen Smartphone umsehen.

