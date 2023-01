1.000-Watt-Infrarotheizung für die Wand zum Top-Preis bei Amazon

Wer eine Infrarotheizung besitzt, der schwärmt von einem angenehmen Wärmeempfinden. So als wenn man in der Sonne sitzt. Profitieren auch Sie von einer Infrarotheizung in Ihrem Zuhause und nutzen Sie das aktuelle Angebot bei Amazon. Das bei über 3.600 Rezensionen überdurchschnittlich bewertete Modell von Heidenfeld ist aktuell für 119,90 Euro zu haben. Das ist gegenüber dem Preis im Dezember (169,99 Euro) eine Ersparnis von 50 Euro – das entspricht satten 29 Prozent.

Das zeichnet eine Infrarotheizung aus

Eine Infrarot-Wandheizung erzeugt mit einer Oberflächentemperatur von bis zu 125 °C sofort nach dem Einschalten Wärme. Diese Strahlungswärme ist deutlich angenehmer als herkömmliche Konvektionswärme. Im Unterschied zu einem Heizlüfter wird nicht die Raumluft erwärmt, sondern Strahlungswärme erzeugt. Das ist vergleichbar mit der Wärme natürlicher Sonnenstrahlen.

Die Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP100-3 ist im Handumdrehen im ganzen Haus angebracht. Dank des integrierten Steckdosenthermostats stellt sich auf Knopfdruck Ihre Wohlfühltemperatur ein. Die intelligente Fenster-Offen-Erkennung verhindert unnötigen Energieverbrauch. Fällt die Temperatur binnen 20 Minuten um 6 °C, schaltet sich der Infrarot-Heizkörper von allein ab.

Die Montage der Infrarotheizung ist denkbar einfach: Einfach an eine Wand hängen (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert) und mit dem Stromnetz verbinden. Die Kabellänge von 1,9 m lässt genug Spielraum. Für Sicherheit sorgen die Schutzart IP44 und das Sicherheitsglas. Das macht die Infrarotheizung ideal für die Nutzung im Bad. Zudem gibt es einen Überhitzungsschutz.

Weiterer Pluspunkt: Da eine Infrarotheizung das Raumvolumen gleichmäßig erwärmt, beugt das Schimmelpilzbildung vor. Im Gegensatz zu einem konventionellen Heizsystem erzeugt eine Infrarotheizung keine Luftverwirbelung und das unangenehme Gefühl von Luftzug bleibt nahezu völlig aus. Besonders interessant ist das für Allergiker, denn es wird deutlich weniger Staub in der Umgebungsluft aufgewirbelt.

Die Details im Überblick

TÜV Süd- & GS-Zertifikat

Zweifacher Überhitzungsschutz

Oberflächentemperatur von bis zu 125 °C

Lebensdauer > 100.000 Stunden

Praktische Fenster-Offen-Erkennung

Leistungsstufen von 300 Watt bis 1.200 Watt

Einfache Wandmontage

