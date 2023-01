Das beste smarte Sexspielzeug 2023 – für Singles und Paare

Es kommt nicht auf die Größe an – zumindest bei Sextoys. Die Lustspielzeuge gibt es in allen Größen, Formen und Farben, für Singles, für Paare und für so ziemlich jede private Vorliebe. Laut Meldung von Fun Factory, einem der europaweit größten Hersteller von Sextoys, stiegen die Verkaufszahlen von Vibratoren, Dildos und Co. während der Corona-Krise um bis zu 300 Prozent. Verständlich: Irgendwie musste man mit der Einsamkeit des Lockdowns ja umgehen.

Und auch in Sachen Technik ist mächtig Bewegung im Markt: Beim Sale machen klassische Dildos heute nur noch 7 Prozent aus, motorisiertes Sexspielzeug liegt in der Gunst der Verbraucher mit satten 74 Prozent weit vorn.

Smarte Sextoys verfügen oft über eine App-Steuerung oder haben selbst künstliche Intelligenz an Bord. Das macht nicht nur die Bedienung und das Erlebnis schöner, auch für Paare bieten sich manche neuen Spielereien an, wenn man etwa Genuss und Bedienung aufteilt. Zumal eine Steuerung per App heute aus jeder beliebigen Entfernung möglich ist. Hier finden Sie die besten smarten Sextoys.

Lovense Lush 3 Bluetooth Vibrator

Preis: 129 Euro

Festes Heckdesign, ein leistungsstarker Antrieb und komfortable App-Steuerung: Der Lush 3 von Lovesense hat bereits die dritte Generation erreicht und zeigt sich in seiner ergonomisch bisher besten Form. Bis zu fünf Stunden lang sorgt das Gerät für Stimulation erogener Zonen, App-Steuerung inklusive.

Das für Damen konzipierte Sextoy lässt sich auch aus der Ferne steuern, per Video-Fenster in der App können sich Paare beim Lustspiel dann sogar zusehen. Die Bluetooth-Verbindung wurde im neuesten Modell noch einmal optimiert, drahtlosen Laden wird unterstützt und benutzerdefinierte Vibrationen sorgen für den persönlichen Touch – allein oder zu zweit.

Lovense Lush 2 Bluetooth Vibrator

Preis: 109 Euro

Das Vorgängermodell des Lush 3 ist etwas günstiger zu haben, bringt aber dennoch jede Menge luststeigernden Spielspaß mit. Auch dieses Gerät zielt auf die Stimulation des G-Punktes bei Frauen ab und ist mit körpersicherem Silikon sicher und sauber verarbeitet. 7 Vibrationsmodi sind hier an Bord, per App lassen wir den Vibrator auch aus der Ferne oder als Überraschung loslegen.

Das klappt per Bluetooth in direkter Nähe, kann über ein Freigabesystem aber auch per Internet aus der Ferne veranlasst werden. Der Vibrator kann seine Schwingungen (ebenso wie der Lush 3) auch zu Musik synchronisieren.

Lovense Hush 2 Vibrating Butt Plug

Preis: 119 Euro

Den Hush 2 von Lovesense gibt es in vier Größen von 25 mm bis 57 mm. Der Butt Plug („Po-Stöpsel“) kommt in zweiter Generation jetzt mit geglättetem Gewinde, schmalem Hals und extra standfester Basis daher. Die verbesserte Ergonomie soll das Lustspielzeug noch sicherer an Ort und Stelle halten, wo es dank ausdauerndem Akku bis zu 11 Stunden durchhält – nicht schlecht.

Für das IPX7-zertifizierte Geräte steht sowohl eine Android- als auch eine iOS-App zur Verfügung, die für Singles oder Paare lustfördernde Spiele in Nähe und Ferne verspricht.

Lovense Domi 2

Preis: 119 Euro

Geschicktes Kopfdesign, Bluetooth-Steuerung und ein kompaktes, wasserdichtes Design: Der Domi 2 ist ein Massagestick für Singles oder Paare und wurde am Halsstück extra verstärkt, damit er auch intensiveren Lustspielen standhält. Dazu kommen ein extra kräftiger Akku und eine Fernsteuerungsoption mit Live-Anfrage.

Auch dieses Toy kann Vibrationen an persönliche Lieblingslieder anpassen. Mit zweierlei Zusätzen eignet sich das Spaßspielzeug für Damen und Herren, ein Lichtring ist integriert. Geladen wird das Modell aber noch etwas altmodisch per Stecker.

Lovense Osci 2

Preis: 119 Euro

Dieser Vibrator für Frauen steht in überarbeiteter Fassung mit verbesserter Bedienung zum Kauf. Aufbauend auf reichliches Nutzer-Feedback, hat der Hersteller an Form und Winkeln getüftelt, jetzt passt sich der Osci 2 noch besser an den weiblichen Körperbau an. Ohne selbst Hand anlegen zu müssen, kann Frau das Sextoy ganz seiner Arbeit nachgehen lassen, auch hier können sich Paare per App-Fernsteuerung an allerlei Lustspielen versuchen.

Dabei dürfen Nutzer ihre eigenen Vibrationsmuster erstellen oder sich an einer Datenbank mit mehr als 100.000 Einträgen bedienen. Der Akku hält beim Osci 2 rund vier Stunden durch und ist mit einem magnetischen Ladeanschluss nach 2,5 Stunden wieder voll aufgeladen.

Lovense Edge 2

Preis: 129 Euro

Bewährter Analstimulator für den Mann: Der Edge 2 verspricht mit raffinierten Wölbungen an den richtigen Stellen das gewisse Extra beim Lustspiel. Die neue Form sorgt auch für noch besseren Halt, den braucht das Gerät aber auch – immerhin zwei Motoren hat das Sextoy nämlich auch noch an Bord.

Der Edge 2 kann vom Partner auch aus der Ferne und in Echtzeit gesteuert werden, am Ergebnis kann man per Video-Funktion der App dann gleich teilhaben. Die kräftigen Motoren schränken die Laufzeit zwar etwas ein, mit rund 1,7 Stunden (Herstellerangaben) sollte das Sextoy bei den meisten Nutzern aber lange genug durchhalten.

Satisfyer Signet Ring

Preis: 20 Euro

Penisring mit dem gewissen Extra: Der Satisfyer Signet Ring ist ein günstiges Sextoy für den Mann, hat 10 Vibrationsprogramme an Bord und ist, sinnvollerweise, IPX7-wasserdicht. Der Ring aus Silikon kann zum Lustspiel oder zur Verlängerung der Erektion eingesetzt werden und verfügt über eine App-Steuerung.

Damit regeln wir Vibrationsmuster oder lassen das Sextoy zur eignen Musik-Playlist vibrieren. Der Innendurchmesser liegt, je nach Dehnung, zwischen 26 und 56 mm, insgesamt ist der Penisring 8,5 cm lang. Praktisch: Die gewellte Struktur bietet sich auch für die Stimulation der Klitoris an, etwa beim Geschlechtsverkehr.

Satisfyer Double Joy

Preis: 34 Euro

Lustspiel für zwei – mit nur einem Gerät: Der preiswerte Double Joy von Satisfyer wird sowohl innen als auch außen angebracht und soll Klitoris, G-Punkt und Penis gleichermaßen stimulieren. Das kann dank zwei verbauter Motoren gut funktionieren, haut aber wohl nicht bei jedem Paar wie gewünscht hin – Neugierige müssen das durchaus interessante Konzept fürs reichhaltigere Lustspiel wohl einfach mal ausprobieren.

Per App steuern wir Vibrationen damit auch aus der Ferne oder denken uns eigene Lustmuster aus. Ein Magnetladekabel ist an Bord und das Sextoys ist IPX7 zertifiziert, so kann man es beispielsweise auch mit unter die Dusche nehmen.

Analvibrator mit Stoßfunktionen

Preis: 30 Euro

Fortschrittlicher Butt-Plug mit App-Support und Fernbedienung: Der Analvibrator von Fidech verspricht mit immerhin 9 verschiedenen Stoß- und Vibrationsmodi mehr Spaß im Bett – oder im Alltag, wenn man sich mit dem Sextoy nach draußen wagt. Die Stoßfunktion kann das Sextoy mühelos mit verschiedenen Vibrationsmustern koppeln, die längste Dehnung beträgt dabei 1,5 cm.

Das Gerät kann durchaus auch von Frauen genutzt werden, ist mit einer geschmeidigen und wärmenden Silikonschicht überzogen und theoretisch auch duschfest – jedoch nur IPX6-geschützt. Nach einer Ladezeit von 90 Minuten hält der Vibrator rund eine Stunde durch, der Verkäufer verspricht diskreten Versand.

Satisfyer Bluetooth Analvibrator

Preis: 43 Euro

Dieser Bluetooth-Analvibrator ist in zwei Farben erhältlich und lässt sich auch ohne App steuern. Mit der App bieten sich aber manche Lustspiele an, besonders für Paare. Die breite Basis verspricht ein sicheres Liebesspiel, die Spitze wurde extra voluminös und mit geschickten Aussparungen gestaltet.

Das Sextoy verfügt über zwei Motoren: Jeweils einen für Vibrationen und einen für die rotierenden Perlen an der unteren Gerätehälfte. Auch erfahrenen Nutzern versprechen die Hersteller mit dem Modell ein neuartiges Erlebnis.

Satisfyer Hot Bunny

Preis: 40 Euro

Auch dieser Analvibrator stammt vom bewährten Hersteller Satisfyer, ist mit 20,5 cm aber ein gutes Stück länger als das oben vorgestellte Modell. Zudem verfügt es über eine besonders verführerische Wärmefunktion. Nicht nur an kalten Wintertagen verspricht das ein angenehmes und authentisches Lust-Erlebnis mit körperwarmen 39 Grad Celsius.

Das Gerät lässt sich per App steuern, verfügt an seiner Basis aber auch über fest montierte Bedienungselemente. Der Hot Bunny ist zwar etwas voluminöser, eignet sich laut Hersteller aber besonders gut für Sextoy-Einsteiger.

Satisfyer Curvy 2

Preis: 32 Euro

Duale Technik für doppelten Sexspaß: Der Curvy 2 verbindet bewährte Vibrationen mit einer anregenden Druckwellentechnologie. Selbst in der Badewanne spielt das Gerät mit Dank IPX7 noch jedes Lustspiel mit, die App-Steuerung verspricht auch hier ein deutliches Komfort-Plus im Single-Betrieb, eröffnet erotischen Spielen zu zweit aber ebenfalls neue Möglichkeiten. Der mit einem Innovation-Award ausgezeichnete Auflege-Vibrator ist besonders leise, trotzdem kräftig im Betrieb und nur 13,5 cm lang.