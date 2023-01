Gilt die deutsche Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung auch für Panzer?

Der Puma-Schützenpanzer der Bundeswehr sorgt Ende letzten Jahres wieder einmal für Negativ-Schlagzeilen: Alle 18 bei einer Übung eingesetzten Fahrzeuge fielen aus. In diesem Zusammenhang berichtete das ZDF am 30. Dezember 2022, dass “Computer in einem Panzer entsprechend der Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung angeordnet sein” müssen. Doch stimmt dieser bereits 2015 erstmals geäußerte Vorwurf überhaupt? PC-WELT fragte bei der Bundeswehr nach. Die Antwort kam prompt.

Ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) antwortete uns folgendermaßen:

Es ist zunächst festzuhalten, dass es in dem von Ihnen erfragten Kontext keine „Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung“ gibt. Die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze sind im Anhang zur Arbeitsstättenverordnung (Abschnitt 6) festgelegt. Die Arbeitsstättenverordnung gilt nicht für Kraftfahrzeuge der Bundeswehr (hier: Panzerfahrzeuge), weil solche Kraftfahrzeuge keine Arbeitsstätten im Sinne der Arbeitsstättenverordnung sind. Demzufolge kann es in solchen Kraftfahrzeugen auch keine Bildschirmarbeitsplätze geben, die nach den Kriterien für solche Arbeitsplätze beschaffen sein müssen. Auch die bis zum 03.12.2016 geltende „Bildschirmarbeitsverordnung“ galt nur für Arbeitsstätten und somit nicht für Kraftfahrzeuge.

Das BAAINBw ist für die Erprobung und Beschaffung der Ausrüstung der Bundeswehr verantwortlich.

Die Bundeswehr wiederum bestätigte diese Darstellung des BAAINBw:

Die im Artikel angeführte Bildschirmarbeitsplatzverordnung existiert als solche nicht mehr. Sie wurde im Dezember 2016 in die Arbeitsstättenverordnung Anlage 6 überführt.

Sie war, ebenso wie das Nachfolgedokument, auf die ergonomische Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen in Büros ausgelegt.

Beleuchtung und Bewegungsflächen lassen sich in militärischen Fahrzeugen systembedingt nicht analog zu Bürogebäuden beurteilen und realisieren. Jedoch ist es das Ziel von Entwicklern und Nutzern von militärischen Fahrzeugen, die Anordnung von Bildschirmen und Displays möglichst ergonomisch zu konzipieren und wo immer möglich optimal zur Blickachse des Bedienpersonals zu positionieren. Ebenso wird bei Bildschirmen auf die Werte der Auflösung, der Helligkeit und des Kontrastes geachtet.

Die Bedienerinnen und Bediener von militärischen Fahrzeugen verbringen einen hohen Anteil ihrer Dienstzeit in den jeweiligen Systemen, so dass mit einer möglichst ergonomischen Anordnung von Bildschirmen und Bedienelementen eine dauerhafte Bedienung ohne übermäßige Ermüdung, sowie das leichte und übersichtliche Ablesen von Daten und Anzeigen ermöglicht werden soll. Dies erhöht ebenfalls die Durchhaltefähigkeit des Personals im Einsatz oder Gefecht.

Auf unsere Nachfrage, ob denn die Arbeitsstättenverordnung Anlage 6 jetzt noch für Panzerfahrzeuge gelten würde, antwortete uns eine Sprecherin der Bundeswehr mit “Nein”. Allerdings ist es, wie oben ausgeführt, natürlich sinnvoll und wichtig, dass die Panzerbesatzungen bei der Benutzung der Bildschirme nicht vorzeitig ermüden oder Kopf- und Nackenschmerzen bekommen. Denn nur fitte Soldaten bleiben kampffähig. Insofern macht es also durchaus Sinn, wenn die Hersteller von Panzerfahrzeugen darauf achten, dass alle Bedienelemente und Bildschirme so angeordnet sind, dass die Soldaten sie ergonomisch und ermüdungsfrei benutzen können. Doch die konkrete Ausgestaltung liegt im Ermessen der Hersteller, also bei Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) und unterliegt nicht zwingend der Arbeitsstättenverordnung und auch nicht der Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung.

Eine Falschmeldung hält sich zäh

Doch wieso verbreitet das ZDF dann diese Falschmeldung? Der Grund dafür dürfte im Jahr 2015 zu suchen sein. Damals verbreitete sich die Behauptung, dass die grundsätzlich für deutsche Unternehmen geltenden Regeln für Bildschirm-Arbeitsplätze auch für Panzerfahrzeuge gelten würden. Noch spektakulärer war die damals aufkommende Behauptung, dass generelle gesetzliche Schutzvorgaben für Schwangere auch für schwangere Soldatinnen gelten müssten, die im Schützenpanzer Puma mitfahren. Dabei ging es um den Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Luft im Schützenpanzer. Dieser dürfe einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten, um keine “fruchtwasserschädigende Wirkung” zu haben. Diese Vorgabe würde die Konstruktion des Pumas unnötig erschweren und teurer machen, so die damalige Kritik.

Sogar die FAZ verbreitete diese falschen Behauptungen damals in ihrer Online-Ausgabe, obwohl diese bereits kurz darauf widerlegt wurde. Denn bereits damals wies das BAAIINBw diese Behauptung als falsch zurück, die genannten gesetzlichen Vorgaben würden nicht für Panzer gelten. Trotzdem werden diese Behauptungen immer wieder wiederholt, wie hier zu Recht kritisiert wird.

