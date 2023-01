Hammerdeal: iPhone 13 jetzt für nur 749 bei Freenet – Sie sparen 150 Euro

Beim Tarifanbieter Freenet erhalten Sie aktuell das Vorjahresmodell des beliebten iPhones von Apple zum absoluten Top-Preis. Und das iPhone 13 lohnt sich noch immer, es besitzt sogar noch denselben Chip wie die aktuelle iPhone-14-Generation. Mit ein Grund, warum es das iPhone 13 auch noch im Portfolio von Apple selbst gibt (für 899 Euro).

iPhone 13 für nur 749 Euro bei Freenet kaufen

Bei Freenet erhalten Sie das Modell iPhone 13 mit 128 GB ohne Vertrag im momentanen Sonderangebot für nur 749 statt 899 Euro – Sie sparen also satte 150 Euro.

iPhone 13 bei Freenet zum Top-Preis

Apple iPhone 13 Smartphone mit 6,1-Zoll-Display, A15 Bionic Chip, 128 GB Speicherplatz, Dual-SIM. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 749 statt 899 Euro bei Freenet

Dass es sich um ein echtes Schnäppchen handelt, verrät auch der PC-WELT-Preisvergleich. Hier erhalten Sie das iPhone 13 zu Preisen ab 799 Euro. Gegenüber anderen Anbietern sparen Sie bei Freenet also mindestens 50 Euro. Gegenüber dem Apple-Preis sogar 150 Euro.

Das iPhone 13 erhalten Sie zudem in einer Vielzahl an verschiedenen Farben, die bis auf Ausnahmen auch alle bei Freenet verfügbar sind. So erhalten Sie fast alle Farben wie etwa Polarstern, Mitternacht und Grün innerhalb von nur 5 Tagen. Bei den Farben Rosé und Blau müssen Sie sich etwas länger gedulden, hier erhalten Sie das iPhone innerhalb von 1 – 5 Wochen. Vergriffen ist nur das iPhone 13 in der Farbe Product-Red, das Sie leider nicht zum Angebotspreis bei Freenet erhalten können.

Weitere Informationen & Tests zum iPhone 13

Mit dem neueren iPhone 14 kann das iPhone 13, auch dank des beibehaltenen Apple-A15-Bionic-Chips weiterhin locker mithalten. Sie sparen jedoch ordentlich beim Preis – speziell auch bei dem genannten Sonderangebot von Freenet.

Einen Langzeittest sowie weitere Vergleiche zwischen dem iPhone 13 und den neueren Modellen lesen Sie bei unseren Kollegen der Macwelt:

Apple iPhone 13 Display: 6,1 Zoll (15,49 cm), 2532 x 1170 Pixel, 16 Mio. Farben, HDR, OLED, kapazitiver Touchscreen, SoC: Apple A15 Bionic RAM: 4 GB Speicher: 128 GB Kameras: 12 MP Dual-Kamera hinten, 12 MP Selfie-Kamera Akku: 3240 mAh, fest verbaut, kabelloses Laden Ladeleistung: 20 Watt (Lightning), 15 Watt (MagSafe), 7,5 Watt (Qi) Abmessungen: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm Gewicht: 173 Gramm Materialien: Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Besonderheiten: Dual-SIM, IP68-zertifiziert

