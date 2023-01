Netflix: Passwort-Sharing bald nur noch gegen Aufpreis möglich

Netflix verschärft sein Vorgehen gegen das Passwortteilen für Netflix-Zugänge. Die US-IT-Nachrichtenseite The Verge berichtet, dass Netflix seine Maßnahmen gegen das Passwortteilen bis zum Ende des ersten Quartals 2023 breit ausrollen wolle. Das habe Netflix in seinem aktuellen Qiartalsbericht mitgeteilt. Netflix schreibt darin folgendes:

Im Laufe des 1. Quartals werden wir voraussichtlich damit beginnen, das bezahlte Teilen auf breiterer Basis einzuführen. Das heute weit verbreitete Account-Sharing (mehr als 100 Millionen Haushalte) untergräbt unsere langfristige Fähigkeit, in Netflix zu investieren und es zu verbessern sowie unser Geschäft aufzubauen. Während unsere Nutzungsbedingungen die Nutzung von Netflix auf einen Haushalt beschränken, erkennen wir an, dass dies eine Veränderung für Mitglieder ist, die ihr Konto in größerem Umfang teilen. Deshalb haben wir hart daran gearbeitet, zusätzliche neue Funktionen zu entwickeln, die das Netflix-Erlebnis verbessern, einschließlich der Möglichkeit für Mitglieder, zu überprüfen, welche Geräte ihr Konto nutzen und ein Profil auf ein neues Konto übertragen können. Mit der Einführung der kostenpflichtigen Freigabe werden Mitglieder in vielen Ländern die Möglichkeit haben, für die gemeinsame Nutzung von Netflix mit Personen, mit denen sie nicht zusammenleben, extra zu bezahlen. Wie heute können alle Mitglieder auch auf Reisen Netflix sehen, egal ob auf einem Fernseher oder einem mobilen Gerät.

Deutsche Übersetzung des englischen Originaltextes