Dieses neue Whatsapp-Feature wünschen sich Nutzer seit Langem

Whatsapp ist ein beliebter Kanal, um Fotos und Videos auszutauschen. Es ist ja auch ungemein praktisch, wenn man zum Beispiel ein paar Bilder aus dem Urlaub an die Familie senden möchte. Doch mit einer Einschränkung mussten Nutzer seit jeher leben: Die Fotos werden dabei komprimiert, kommen also in schlechterer Qualität beim Empfänger an. Das könnte sich bald ändern. WABetainfo hat in der neuesten Whatsapp-Beta-Version 2.23.2.11 Hinweise darauf entdeckt, dass Meta plant, künftig das Versenden von Fotos in Originalqualität zu ermöglichen.

Eine neue Option beim Versenden von Fotos ermöglicht das Einstellen der Foto-Qualität. WABetaInfo

Diese Funktion wird zwar noch nicht mit der neuen Beta-Version ausgerollt, jedoch finden sich bereits Hinweise in der Benutzeroberfläche. Ein neuer Button ist beim Versenden von Fotos aufgetaucht, der zu Einstellungen bezüglich der Fotoqualität führt. Bislang werden Fotos beim Versenden noch komprimiert. Das dient unter anderem dazu, schnellen Datentransfer auch bei schlechter Mobilfunkverbindung zu garantieren. Doch Nutzer wünschen sich schon seit Langem die Möglichkeit, selber auswählen zu können, in welcher Qualität und Größe sie ihre Fotos versenden.

Einen ersten Schritt in diese Richtung war die Einführung von HD-Medien im Sommer 2021. Seitdem können Nutzer in den Einstellungen auswählen, in welcher Qualität Fotos und Videos versendet werden sollen. Zur Auswahl stehen dabei die Optionen “Automatisch”, “Beste Qualität” und “Daten sparen”. Eine Komprimierung findet aber selbst bei Auswahl der Option “Beste Qualität” statt.

Wann genau die neue Funktion tatsächlich in Whatsapp implementiert wird, ist noch nicht bekannt.

