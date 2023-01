Amazon Music Unlimited wird teurer – das ist der Grund

Amazon informiert Kunden seines Musik-Streaming-Dienstes Music Unlimited in dieser Woche über eine Preiserhöhung. Zum nächsten Abrechnungszeitraum beziehungsweise spätestens ab dem 21. Februar 2023 steigen die Monats- und Jahrespreise für fast alle Abo-Modelle bei Amazon Music Unlimited. Die Preiserhöhung betrifft sowohl Neu- als auch Bestandskunden.

Monats-Abos werden 1 bis 2 Euro teurer

Studenten zahlen künftig 5,99 Euro anstatt 4,99 Euro im Monat. Der Preis für das normale Abo steigt von 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Teurer wird es auch im Familienabo. Hier werden ab Ende Februar monatlich 16,99 Euro anstatt wie bisher 14,99 Euro fällig. Wer noch bis zum 21. Februar ein Jahresabo bucht, kann noch vom alten Preis in Höhe von 149 Euro profitieren. Im nächsten Abrechnungszeitraum werden dann 169 Euro fällig.

Gestiegene Lizenzierungs- und Serverkosten verantwortlich

Die gestiegenen Preise erklärt Amazon mit gestiegenen Lizenzierungskosten, welche Amazon an Rechteinhaber für die Inhalte bei Music Unlimited zahlt. Um den Dienst “weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können“, sei die Preiserhöhung laut Amazon unumgänglich. Die Kosten für Lizenzen seien in den letzten drei Jahren pro Music-Unlimited-Kunde um 11,4 Prozent gestiegen. Die Kosten für Server und Fachkräfte beim Service hätten sich pro Kunden um 41,3 Prozent verteuert.

“Die genannten Kosten sind aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen, die auch das Musik Streaming betreffen, und durch die gewachsenen wettbewerblichen und regulatorischen Anforderungen gestiegen, durch die es zunehmend teurer geworden ist, unseren Dienst anzubieten,“ erklärt Amazon in einer E-Mail an Music-Unlimited-Kunden.