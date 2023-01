Amazon Fire TV Stick einrichten – so geht’s

Auch wenn Ihr Fernseher schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Mehr als einen HDMI-Eingang braucht er nicht, um ihn mit einem Amazon Fire TV Stick zu einem modernen Smart-TV zu verwandeln. Im Angebot – und das immer wieder am Prime Day und in der Black Week mit Rabatten von bis zu 50 Prozent – sind verschiedene Ausführungen:

Nicht als Stick, sondern als kleine Box kommt der neue Streaming-Mediaplayer Fire TV Cube für 159,99 Euro.

Alle Modelle bieten einfachen Zugriff auf all Ihre Entertainment-Inhalte. Die Einrichtung ist dank Vorkonfiguration in wenigen Minuten vollbracht.

Fire TV Stick vorkonfiguriert kaufen

Ideal ist es, wenn Sie den Fire TV Stick direkt bei Amazon kaufen. Setzen Sie rechts auf der Produktseite ein Häkchen vor „Gerät mit deinem Amazon-Konto verknüpfen für eine vereinfachte Einrichtung“, sofern Sie ihn selbst mit Ihrem Konto verwenden möchten.

Der Stick wird dann so geliefert, dass es sich nach dem Anstecken an den Fernseher direkt mit Ihrem Amazon-Konto verbindet und die WLAN-Einrichtung startet. Falls Sie bereits andere Amazon-Gerät wie einen Echo nutzen, wird sich das der neue Fire TV Stick automatisch mit den Funknetz verbinden und die Einrichtung abschließen.

Sie sollten unbedingt den neuen Fire TV Stick mit Ihrem Konto verknüpfen. Das erleichtert die Einrichtung. Christoph Hoffmann

Kaufen Sie den Fire TV Stick im Handel außerhalb von Amazon, müssen Sie die WLAN-Einrichtung und die Verbindung zu Ihrem Amazon-Konto selbst einrichten.

Fire TV Stick in Betrieb nehmen

Packen Sie alle Teile aus, die Sie in der gelieferten Verpackung des Amazon Fire TV Sticks finden. Sie brauchen sonst nichts mehr und können direkt mit der Einrichtung am Fernseher beginnen.

Nach dem Auspacken können Sie gleich loslegen. Sogar die zwei Batterien für den Stick sind mit dabei. Amazon

Stecken Sie den Fire TV in einen HDMI-Anschluss am Fernseher ein. Er befindet sich entweder seitlich oder an der Geräterückseite. Oft sind mehrere HDMI-Ports vorhanden. Es ist vollkommen egal, welchen Sie verwenden – merken Sie sich nur die Nummer. Danach kommt das Netzteil in eine Steckdose und Sie verbinden es per USB-Kabel mit dem Fire TV. Legen Sie dann die beiden Batterien in die Fire TV-Fernbedienung ein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Fernseher einzuschalten und den HDMI-Port auszuwählen, an dem der Stick eingesteckt ist.

Sollte die Fernbedienung nicht automatisch mit dem Stick gekoppelt werden, halten Sie die Startseite-Taste etwa 10 Sekunden gedrückt, bis „Zum Starten die Wiedergabe-/Pause- Taste drücken“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine WLAN-Verbindung herzustellen und das neueste Software-Update herunterzuladen. Dazu wird der Fire TV Stick mehrere Male neu gestartet. Melden Sie sich – falls das nicht automatisch geschieht – an Ihrem Amazon-Konto an.

Falls Sie bereits einen Stick von Amazon hatten, können Sie seine Einstellungen übernehmen. Im Anschluss wird die Fernbedienung konfiguriert. Wählen Sie dann noch aus, ob die Kindersicherung aktiv sein soll oder nicht. Die grundlegende Einrichtung ist nach dem Bestätigen der folgenden Bildschirmseiten abgeschlossen. Sie können nun bereits im Videoangebot von Amazon stöbern und mit der ersten Serienfolge beginnen. Die Installation weiterer Apps wie ZDF und ARD nehmen Sie in der App-Bibliothek vor.