Startmenü stürzt ab: Microsoft untersucht schweren Windows-Fehler

Das Windows-Entwicklerteam arbeitet derzeit an der Lösung für einen Bug, der sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 auftreten kann. Dabei lassen sich Taskleiste, Startmenü und Suchleiste nicht mehr anklicken. Außerdem treten Probleme bei der Anmeldung in Azure Active Directory (Azure AD) auf, um Office-365-Anwendungen zu aktivieren. Ein offizielles Statement von Microsoft steht noch aus, das Unternehmen bestätigte aber gegenüber Bleepingcomputer, dass entsprechende Meldungen von Nutzern untersucht werden.

Die Probleme stehen scheinbar in Zusammenhang mit der Kalenderintegration der ClickShare-App der Firma Barco; ein Problem, das erstmals im Jahr 2022 dokumentiert wurde. Clickshare ist ein beliebtes Tool für Konferenzraumsysteme und hybride Meetings. Nachdem Microsoft-MVP Rudy Ooms die Ursache des Problems zuerst in der Drittanbieter-Software gesehen hatte, gab das Unternehmen später zu, dass Windows selbst die Berechtigungen für die betroffenen Anwendungen verletze und so die Probleme verursachte. Clickshare-Entwickler Barco schreibt dazu in einer Stellungnahme:

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Problem mit der Windows-Taskleiste auftritt, wenn die User Shell Registry aus irgendeinem Grund geändert wurde (z. B. Windows-Update, Kennwortänderung, Anwendungen, die die Microsoft Outlook-API oder andere verwenden). Wir haben mögliche Zusammenhänge mit der ClickShare App genauer analysiert und können bestätigen, dass ClickShare keine Windows Registry-Werte oder Berechtigungen der App verändert. Die ClickShare App liest lediglich den Microsoft Outlook-Kalender über die Microsoft Outlook-API für die One-Click-Join-Funktion. Das Problem mit der nicht reagierenden Windows-Taskleiste ist daher kein Problem der ClickShare App. Es hängt mit Microsoft zusammen und kann von jeder Anwendung ausgelöst werden, die die Microsoft Outlook-API verwendet. Barco (Übersetzt aus dem Englischen)

Microsoft arbeitet nun an einer Lösung, der Bug hat die interne Tracking-Nummer 41322218 zugewiesen bekommen. Sollten derartige Probleme bei Ihnen auftauchen, empiehlt Barco derzeit, die Kalender-Integration in der Clickshare-App zu deaktivieren.