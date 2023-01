Test: Mini-Foto-Drucker Canon Selphy CP1500

Auf einen Blick Pro Hohe Druckqualität

Viele Druckformate

Druckt auch von SD-Karte und USB-Stick Kontra Kein Papier-/Kartuschenset im Lieferumfang Fazit Der Fotodrucker ist zwar handlich, aber etwas größer als so mancher Mitbewerber. Seine Stärke liegt in klasse Ausdrucken auf vielen Fotopapiervarianten. Seine Schwäche besteht im mageren Lieferumfang. Die Kosten pro Fotodruck hängen stark vom Druckmedium ab, bleiben aber bei klassischen 10×15-Prints vertretbar.

Beim Canon Selphy CP1500 liegt das maximale Druckformat bei 10 x 15 Zentimetern. Wie bei Thermosublimation üblich, trägt der Drucker die Farben in der Reihenfolge Gelb, Rot und Blau über einzelne Farbbänder mit Hilfe von Hitze auf das Druckmedium auf. Während der Durchläufe wandert das Papier von hinten nach vorne, sodass Sie ausreichend Platz nach hinten einrechnen müssen. Schwarz wird aus den drei Farben erzeugt. Den Abschluss bildet eine transparente Versiegelung. Beim fertig gedruckten Foto trennen Sie die Schmalseiten über die Perforationen des Papiers ab.

Konzept: Allround-Fotodrucker

Der Selphy CP1500 soll nicht nur als Spaß-Gadget, sondern auch als regulärer Fotoprinter fungieren. Dazu lässt er sich mit Smartphones, aber auch mit Windows- und Mac-OS-Rechnern verbinden. Bei Mobilgeräten dient die App „Selphy Photo Layout“ für Android und iOS als Grundlage. Ist der Drucker eingeschaltet, scannen Sie mit Handy und App den am Druckerdisplay angezeigten QR-Code, um die Geräte zu verbinden. Im Test klappt das reibungslos. Smartphone und Drucker kommunizieren per Wi-Fi Direct nur für den jeweiligen Druck. Vor jedem neuen Druckauftrag bestätigen Sie die Verbindung erneut.

Wollen Sie über einen Rechner drucken, können Sie dazu den USB-C-Anschluss am Drucker nutzen. Das passende Kabel liegt jedoch nicht bei. Im Test schließen wir den Mobildrucker an einen Windows-PC an. Das Betriebssystem erkennt den Printer und lädt den Standardtreiber automatisch. Der Fotodruck erfolgt übers Bildbearbeitungsprogramm. Eine so einfache Lösung wie die speziell angepasste App gibt es hier nicht. Der USB-C-Anschluss lässt sich außerdem für Sticks und externe Festplatten nutzen. Dazu gibt es einen SD-Kartenslot.

Über Bedienpanel und Display lassen sich die Einstellungen leicht vornehmen, auch wenn es nur Tasten und keine Touchfunktion gibt. Da sich auf dem Speichermedium nicht durch Verzeichnisse navigieren lässt, muss das Bildmaterial auf der obersten Ebene abgelegt sein. Als Druckfunktionen stehen Collagen, Postkarten und Karten genauso wie Filter oder Rote-Augen-Korrektur zur Auswahl – flexibel.

Trotzdem bietet die Kombination aus Drucker und App den größten Spielraum: Dabei entscheidet das Druckmedium, welche Funktionen verfügbar sind. Neben dem klassischen 10×15-Fotoformat kann der CP1500 mit diversen Varianten von Aufklebern und Stickern umgehen, die quadratische und 16:9-Formate einschließen. So lassen sich auch Passbilder oder Collagen mit mehreren Bildern unterschiedlicher oder gleicher Größe erstellen.

Die Vielseitigkeit bezieht sich jedoch nicht auf den Lieferumfang. Er ist ausgesprochen rudimentär und schließt neben dem Drucker nur Netzteil und -Kabel sowie die Papierkassette für 10×15-Medien ein. Die Folge: Um den Drucker vollständig in Betrieb zu nehmen, müssen Sie ein zusätzliches Kit erwerben, das aus Fotopapier und Folienkartusche besteht. Im günstigsten Fall kostet Sie ein 10×15-Foto gut 35 Cent – das ist vergleichsweise moderat. Ein Ausdruck auf selbstklebenden Stickern schlägt dagegen mit gut 1,30 Euro zu Buche.

Um aber zum kleinerformatigen Foto zu kommen, müssen Sie außerdem für die passende Papierkassette zusätzliche 35 Euro (UVP) investieren. Ein Akku kostet gesalzene 189 Euro (UVP) extra. Im Test hält er für 49 Ausdrucke in verschiedenen Größen durch – beachtlich.

Nichts zu meckern gibt es an der Druckqualität: Farbgebung, Details und Farbübergänge gelingen sehr überzeugend. Auch die Druckzeiten stimmen, obwohl sie je nach Fototyp variieren. Vom Handy dauert ein 10×15-Foto gut eine Minute. Ein Kartensticker in Kreditkartengröße ist im Mittel nach gut 45 Sekunden fertig.

Lesetipps:

Test: Die besten Multifunktions-Drucker bis 100 Euro im Vergleich

Test: Die besten Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tank im Vergleich (2022)