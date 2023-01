Netflix: Die wichtigsten Filmstarts im Jahr 2023

Netflix hat verraten, mit welchen wichtigen Filmstarts im Jahr 2023 zu rechnen ist. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt und, wenn verfügbar, den Trailer als Link hinterlegt:

Januar: Am 27.1 kommt die Romanze You People, gefolgt von dem Dokumentarfilm Pamela, A Love Story am 31.1. Darin geht es um das Leben von Pamela Anderson.

Februar: Los geht es am 3.2. mit True Spirit. Es folgen die Dokumentation Bill Russel: Legend (am 8.2.), die Romanze Your Place or Mine am 10.2. und der Familienfilm We have a Ghost am 24.2.

März: Der Thriller Luther: The Fallen Sun startet am 10.3. Der Animationsfilm The Magican’s Elephant folgt am 17.3. und am 31.3. nimmt die Komödie Murder Mystery 2 ihren Anlauf.

April: Mit A Tourists Guide to love gibt es am 27.4. nur einen Filmstart in diesem Monat.

Mai: Das Action-Dram The Mother startet am 12. Mai. Der Film handelt von einer ehemaligen Attentäterin, die ihre Tochter beschützen muss.

Juni: Am 16. Juni geht der Action-Film Extraction 2 an den Start.

Juli: Die Science-Fiction-Comedy They Cloned Tyrone startet am 21. Juli.

August: Der Action-Film Heart of Stone nimmt am 11. August seinen Anlauf, gefolgt von einem weiteren Action-Film, nämlich Lift, der am 25. August startet.

September: Kein neuer Film.

Oktober: Damsel liefert Action und startet am 13.10.; das Drama Pain Hustlers folgt am 27.10.

November: Der Thriller The Killer legt am 10.11. los. Am 17.11. folgt die Komödie A Family Affair und am 22.11. schließt sich der Animationsfilm Leo an.

Dezember: Der Psycho-Thriller Leave The World Behind startet am 8. Dezember, gefolgt von dem Science-Fiction-Epos Rebel Moon am 22.12.

Für folgende Filme nennt Netflix keine konkreten Starttermine:

Der in Mexiko spielende Film Chupa und der Film Kill Boksoon (dabei handelt es sich um eine professionelle Killerin, die eine Tochter groß ziehen muss) sollen im Frühjahr an den Start gehen. Im Sommer folgen die romantische Komödie Happiness For Beginners sowie die Liebeskomödie The Perfect Find. Im Herbst folgen schließlich der Liebesfilm The Statistical Probability of Love at First Sight, die Filmbiografie Nyad und der Science-Fiction-Film Spaceman.

Diese Filme gibt es nur bei Netflix USA: Mit einem Trick können Sie sie auch in Deutschland sehen

Netflix kostenlos streamen – das sind Ihre Optionen

Netflix startet neues 4,99-Euro-Abo: Alles, was Sie wissen müssen

Netflix-Kosten: Abo-Preise auf einen Blick – und so sparen Sie