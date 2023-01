Corona-Warn-App 3.0 bringt wesentliche Erleichterung

Zwar sind Covid-19 und das Coronavirus in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr ganz so präsent, wie es noch vor einigen Monaten der Fall war. Die Corona-Warn-App (CWA) bekommt jetzt aber trotzdem ein Update. Mit der neuen Version CWA 3.0 sind Warnungen jetzt auch nach einem positivem Selbsttest möglich.

Bisher war für eine Warnung über die Corona-Warn-App ein offizieller positiver Schnell- oder PCR-Test in der CWA erforderlich. Doch nach der Installation des Updates können CWA-Nutzer andere CWA-Nutzer jetzt auch nach einem positiven Selbsttest warnen: Sie können die Warnung also selbst auslösen. Das gilt den Entwicklern zufolge sowohl für positive Ergebnisse von offiziell in Testzentren veranlassten PCR-Tests und Antigen-Schnelltests, die nicht in die CWA übermittelt wurden, als auch für positive Ergebnisse von sogenannten Point-of-Care-PCR-Tests (PCR-Schnelltests) und von Selbsttests.

Es gibt aber eine wichtige Einschränkung, um einen Missbrauch der Neuerung zu verhindern: Nutzer der Corona-Warn-App können innerhalb von drei Monaten nur maximal eine Warnung auslösen.

Von dieser Änderung abgesehen funktioniert die CWA-App wie gewohnt weiter.

Verifikations-Hotline wird überflüssig

Ein Anruf bei der Verifikations-Hotline zur Vergabe von teleTANs nach einem positiven Testbefund, der nicht in die CWA übermittelt wurde, ist durch die Neuerung nicht mehr nötig, wie das Entwicklerteam erklärt. Dementsprechend wird der Betrieb der Verifikations-Hotline zum 31. März 2023 eingestellt.

Wie schon bei den Vorgängerversionen wird die neue CWA-Version schrittweise innerhalb von 48 Stunden an die Nutzer ausgerollt. iOS-Nutzer können das Update auch manuell vom App Store herunterladen. Android-Nutzer müssen wie immer warten, bis Ihnen das Update angezeigt wird.

