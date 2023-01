Windows 10: Microsoft stoppt Verkauf – das müssen Sie jetzt wissen

Microsoft beendet in weniger Tagen den Verkauf von Windows 10. Der letzte Tag, an dem Sie im Microsoft-Store die digitalen Lizenzen zur Freischaltung von Windows 10 kaufen können, wird demnach der 31. Januar 2023 sein. An diesem Tag endet dann der Verkauf von Windows 10 Home, Windows 10 Pro und Windows 10 für Workstation. Ab dem 1. Februar 2023 verkauft Microsoft dann nur noch Windows 11. Tipp: Im PC-WELT Software-Shop erhalten Sie aktuell Windows 11 Pro für nur 69,99 Euro.

Das lesen Sie jetzt im Microsoft-Store

Wenn Sie jetzt in den Microsoft-Store gehen und dort die Angebotsseite von Windows 10 aufrufen (für Windows 10 Home zahlen Sie dort 145 Euro), dann sehen Sie diesen Hinweis am unteren Ende der Seite:

Am 31. Januar 2023 endet das Angebot für diesen Windows 10-Download. Windows 10 wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin mit Sicherheitsupdates unterstützt, die Ihren PC vor Viren, Spyware und anderer Schadsoftware schützen.

Das Gleiche gilt für die Angebotsseite für Windows 10 im deutschen Microsoft-Store (für Windows 10 Pro zahlen Sie dort 259 Euro).

So kaufen Sie Windows 10 jetzt deutlich günstiger

OEM-Lizenzen von Windows 10 können Drittanbieter aber auch noch nach dem 31. Januar 2023 beispielsweise auf Amazon anbieten. Sie bekommen bereits jetzt Windows 10 auf Amazon deutlich günstiger:

Windows 10 Home kostet auf Amazon hier nur 121,92 Euro

Windows 10 Pro auf DVD kostet hier 199 Euro

Windows 10 Pro auf USB-Stick kostet hier 77,90 Euro

Microsoft Windows 10 Pro Upgrade (benötigt Windows 10 Home) gibt es hier für 145 Euro

Wichtig: Der Support für Windows 10 läuft noch viele Jahre weiter: Bis zum 14. Oktober 2025 erhalten Sie von Microsoft Sicherheits-Updates für Windows 10.

Sie erhalten außerdem auch noch mehrere Feature-Updates, die Windows 10 neue Funktionen hinzufügen. Mehr dazu lesen Sie in der Meldung Windows 10: So viele Updates erwarten uns vor dem Support-Ende.