BMW zeigt Fußball-Bundesliga im Fahrzeug

BMW testet als laut eigenen Angaben erster Automobilhersteller in einer Pilotanwendung Inhalte der deutschen Fußball-Bundesliga im Fahrzeug. Das gaben die BMW Group und die DFL Deutsche Fußball Liga heute bekannt. Ausgewählte Inhalte der Bundesliga werden über eine App auf dem BMW Curved Display abrufbar sein.

Die Bundesliga In-Car App wird over-the-air auf den neuen BMW 7er aufgespielt und ist zunächst in Deutschland verfügbar. In Kürze sollen weitere Länder in den Regionen Europa, Amerika und Asien folgen, wie BMW verspricht. Das Angebot kann zudem auf künftige, neu anlaufende Modelle ausgerollt werden, wie BMW ergänzt.

BMW

Vorerst nur bis Ende März

Die Laufzeit des Piloten ist zunächst bis zum 31. März 2024 angesetzt. Wie es danach weitergeht, sagt der bayerische Autohersteller noch nicht. Mit dem Start des Tests will BMW die Bundesliga In-Car App kontinuierlich weiterentwickeln.

BMW

Videos nur bei stehendem Fahrzeug

Für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen werden die Videos in der Bundesliga In-Car App nur im Stand abrufbar sein. Bei dem Test stehen On-Demand-Inhalte wie sogenannte “Highlight-Formate” oder Spieldaten im Fokus, aber auch einzelne, auf die Nutzung im Fahrzeug zugeschnittene Live-Inhalte.

Während der Fahrt können die On-Demand-Übertragungen nur als Audiostream wiedergegeben werden.

BMW

Voraussetzungen

Zur Nutzung des Video-Streamings der Bundesliga In Car-App muss die Personal eSIM im Fahrzeug durch den Kunden aktiviert worden sein. Danach kann der Kunde dank der im Fahrzeug verbauten Antennen von High-Speed Fußball-Streaming mit 5G über den eigenen Mobilfunkvertrag profitieren. Das bei der Fußballübertragung verbrauchte Datenvolumen geht also zu Lasten des Kunden.

Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal & CL: So sehen & hören Sie alle Spiele

DAZN: Komplett neues Abo-Modell – so teuer wird Fußballschauen ab sofort

Alle Auto-Tests der PC-WELT auf einen Blick