Aldi verkauft Smartwatch mit vielen Funktionen für nur 35 Euro

Seit heute verkauft Aldi die Smartwatch Medion Life P4000 für nur 34,99 Euro. Das Angebot gilt für Aldi Nord und Aldi Süd, der Verkauf findet aber nur über die Filialen und nicht über den Onlineshop statt. Bei Interesse müssen Sie also den Aldi Ihres Vertrauens aufsuchen.

Verglichen mit beliebten Smartwatches wie der Apple Watch oder der Samsung Galaxy Watch ist der Preis von 34,99 Euro ein Schnäppchen, die Preise für eine Apple Watch im Apple Store liegen beispielsweise zwischen 299 Euro und 999 Euro. Doch welche Funktionen bietet die Smartwatch von Aldi für so wenig Geld?

Die Medion Life P4000 kommt zwar optisch als Smartwatch daher, tatsächlich handelt es sich aber eher um einen Fitnesstracker im Smartwatch-Gehäuse. Sie unterstützt Sie also in der Dokumentation ihrer sportlichen Tätigkeiten, im Alltag bietet sie aber deutlich weniger Möglichkeiten als eine Uhr von Samsung oder Apple. Das ist aber kein Problem, wenn Sie eine Uhr für genau diesen Zweck suchen.

Die Medion Life P4000 bietet Herzfrequenzmessung und weitere Sport-Funktionen. Medion

Die Life P4000 von Medion kommt mit einem 1,3-Zoll-Gehäuse und dokumentiert die wichtigsten Informationen beim Sport, zum Beispiel die Herzfrequenz, die gelaufenen Schritte oder auch den Kalorienverbrauch. Dafür stehen mehrere Programme für unterschiedliche Sportarten zur Verfügung.

Besonders in dem Preissegment ist das eingebaute GPS-Modul, sodass Sie nicht auf ein Smartphone angewiesen sind. Neben den Sport-Funktionen bietet die P4000 auch Schlaftracking und eine Benachrichtigungsfunktion für eingehende Anrufe und Nachrichten. Der Akku soll bis zu sieben Tage durchhalten, bei aktiver GPS-Nutzung sind es bis zu 10 Stunden. Dank IP68-Zertifizierung ist die Smartwatch auch gegen Staub und Wasser geschützt, ein Besuch im Schwimmbad oder im Meer ist mit der Uhr also auch kein Problem.

Medion Life P4000: Für wen lohnt sich die 35-Euro-Smartwatch?

Für den aufgerufenen Kampfpreis bietet die P4000 ein umfangreiches Sortiment an Funktionen, die vor allem beim Sport von Nutzen sind. Vor allem das eingebaute GPS und die IP68-Zertifizierung können sich für eine Smartwatch in diesem Preisbereich sehen lassen. Wenn Sie eine Smartwatch für genau diesen Zweck suchen, keine große Auswahl an Apps benötigen, ohnehin nicht so viel Geld ausgeben möchten und auch bei den verbauten Materialien Abstriche hinnehmen können, dann können Sie bei der Medion Life P4000 mit gutem Gewissen zuschlagen.