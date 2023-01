Leitender Tesla-Ingenieur: Gefälschtes Tesla-Video gaukelt autonomes Fahren nur vor

Tesla wirbt seit vielen Jahren aggressiv mit seinem “Autopilot” und dem “vollen Potenzial für autonomes Fahren” in seinen Fahrzeugen. Unter anderem findet man hier auf der Tesla-Webseite ein Video von Oktober 2016, das zeigen soll, wie ein Tesla Model X autonom und ohne Eingriffe des Fahrers selbstständig über die Straßen fährt, autonom vor roten Ampeln hält und wieder korrekt losfährt. Hier ein Screenshot dieses Videos (für den Fall, dass Tesla dieses Video bald offline nehmen sollte):

Auf der Seite https://www.tesla.com/videos/full-self-driving-hardware-all-tesla-cars findet man dieses Video, das gefälscht sein soll. Tesla

Elon Musk twitterte dieses Video im Oktober 2016 mit den Worten “Tesla fährt selbstständig (ganz ohne menschliche Eingaben) durch die Stadt, über die Autobahn und auf die Straße und findet dann einen Parkplatz”:

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016

Doch Reuters berichtet jetzt, dass dieses Video in wesentlichen Teilen gefälscht ist. Reuters beruft sich auf Ashok Elluswamy, dem Leiter der Autopilot-Software bei Tesla. Diese Aussage stehe laut Reuters in der Niederschrift einer Aussage vom Juli 2022, die als Beweismittel in einem Rechtsstreit gegen Tesla wegen eines tödlichen Unfalls im Jahr 2018 diente. Diese Aussage wurde erst jetzt bekannt. Das ist das erste Mal, dass ein Tesla-Mitarbeiter bestätigt und ausführlich beschreibt, wie das Video produziert wurde.

In dem Video behauptet Tesla: “Die Person, die auf dem Fahrersitz sitzt, ist nur aus rechtlichen Gründen dort. Sie unternimmt nichts. Das Auto fährt selbst.” Musk habe laut Elluswamy von dem Autopilot-Team eine Demonstration der Fähigkeiten des Autopiloten gefordert.

So manipulierte Tesla das Video, behauptet der Ingenieur

Um das Video zu erstellen, nutzte der Tesla 3D-Mapping auf einer zuvor festgelegten Route von einem Haus in Menlo Park, Kalifornien, zum damaligen Hauptsitz von Tesla in Palo Alto, wie der Tesla-Ingenieur erklärt. Die Route des Autos war also zuvor fest kartiert worden, das Auto fuhr somit nicht spontan auf einer vom Fahrer plötzlich vorgegebenen Route.

Bei den Testfahrten griffen die Fahrer zudem mehrmals ein, um die Kontrolle zu übernehmen, sagte der Tesla-Ingenieur. Bei dem Versuch, zu zeigen, dass das Model X selbstständig ohne Fahrer einparken könne, sei ein Testwagen in einen Zaun auf dem Tesla-Parkplatz gekracht. Von all dem erfährt man in dem Video nichts!

“Die Absicht des Videos war es nicht, genau darzustellen, was für die Kunden im Jahr 2016 verfügbar war. Es sollte zeigen, was möglich war, in das System einzubauen”, sagte Elluswamy laut einer von Reuters eingesehenen Abschrift seiner Aussage.

Auf die Frage, ob das Video aus dem Jahr 2016 die Leistung des Tesla Autopilot-Systems zeige, das damals in einem Serienfahrzeug verfügbar war, sagte Elluswamy laut Reuters: “Nein, das tut es nicht.”

Dieser Vorfall ist nicht der erste seiner Art, immer wieder steht Teslas Autopilot in der Kritik:

