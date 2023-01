Amazon haut Samsung-Handys günstig raus: Galaxy S22 und weitere Smartphones mit bis zu 33 % Rabatt

Für Samsung-Fans fängt das neue Jahr gut an. Amazon hat die Preise für Samsung-Smartphones gehörig gesenkt. Wer gerade ein Galaxy kaufen möchte, findet jetzt mehrere Modelle der Smartphone-Reihe beim Versandriesen mit bis zu 33 % Rabatt. Zur Auswahl stehen Galaxy S22 sowie S22+ und S22 Ultra, der Vorgänger S21, Galaxy Flip4 und Flip3 sowie das Galaxy A53. Das Spar-Angebot bei Amazon gilt für wenige Tage und nur solange der Vorrat des Versandriesen reicht. Wir haben die besten Rabatt-Deals zusammengestellt – auch zu Samsung-QLED-Fernsehern, die es ebenfalls zu Spar-Preisen gibt.

Amazon senkt Preise für Samsung Galaxy um bis zu 33 %

Zu den derzeit gefragten Smartphones zählen das Samsung Galaxy S22 sowie das Top-Modell Galaxy S22 Ultra mit riesigem 6,8-Zoll-Display. Bis zu 250 Euro gegenüber der UVP lässt sich bei Amazon aktuell sparen, wenn man sich für einen der Bestseller entscheidet. Auch das Vorgängermodell Galaxy S21 FE sowie das Einsteiger-Smartphone Galaxy A53, das auch schon 5G-tauglich ist, finden sich im tollen Rabatt-Angebot von Amazon. Wer ein Auge auf das coole Klapp-Handy Samsung Galaxy Z Flip4 oder Z Flip3 geworfen hat, kann ebenfalls bis zu 250 Euro sparen. Die Rabatt-Angebote für Samsung Galaxy bei Amazon gelten bis 25. Januar, allerdings nur, solange der Vorrat des Händlers reicht.

Tolle-Rabattangebote für Samsung Galaxy bei Amazon (Auswahl)

Amazon senkt auch Samsung-QLED-Fernseher drastisch im Preis

Neben Smartphones von Samsung Galaxy wie das Galaxy S22 hat Amazon auch die Preise für ausgewählte QLED-Fernseher von Samsung gesenkt. So lässt sich der 65-Zoll-TV Samsung QLED 4K GQ65Q70BATXZG aus dem Modelljahr 2022 für nur noch 999 Euro kaufen. Auch Fernseher in 55 Zoll und 85 Zoll gibt es derzeit in der Samsung-Aktion mit Rabatten von bis zu 39 % bei Amazon, jedoch nur, solange der Vorrat des Versandriesen reicht.