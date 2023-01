Windows 10: So viele Updates erwarten uns vor dem Support-Ende

Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support von Windows 10 Home und Windows 10 Pro ein, das kommuniziert das Unternehmen öffentlich auf seiner Homepage. Doch bis dahin erwarten uns wohl noch einige Aktualisierungen, erst im Oktober 2022 kam mit Windows 10 22H2 das letzte große Feature-Update. Doch je näher das Support-Ende rückt, desto zwingender stellt sich für Microsoft die Frage, wie mit großen Updates in Zukunft umgegangen werden soll. Denn die normale Supportdauer eines Feature-Updates ist 18 Monate – Windows 10 22H2 wird also bis Mai 2024 von Microsoft unterstützt. Doch wie lange wird Microsoft noch Feature-Updates für Windows 10 veröffentlichen?

Microsoft hat schon 2021 angekündigt, den Update-Zyklus für Windows 10 auf ein Feature-Update pro Jahr zu reduzieren. “Feature-Update” bezeichnet eine umfangreiche Aktualisierung, die auch neue Funktionen einführt, im Gegensatz zu Wartungs- oder Sicherheits-Updates, die lediglich Fehler oder Sicherheitsschwachstellen ausbügeln. Da das letzte Update im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, können wir davon ausgehen, dass uns das Nächste im Oktober 2023 erwartet. Bei 18-monatiger Unterstützung durch Microsoft endet der Support für dieses Update dann im Mai 2025, also fünf Monate vor dem Aus für Windows 10 Home und Windows 10 Pro. Knifflig wird es dann im folgenden Jahr. Sollte Microsoft auch im Oktober 2024 noch ein Feature-Update veröffentlichen, könnte es nur ein Jahr statt 18 Monate unterstützt werden.

Microsoft könnte natürlich auch den Support von Windows 10 erweitern, wie zuletzt auch bei Windows 7. Dass eine solche Verlängerung dann auch für Windows 10 Home und Windows 10 Pro gilt, ist aber unwahrscheinlich. Im Fokus der Support-Verlängerung von Windows 10 standen vor allem Unternehmen, die ganze IT-Strukturen nicht ohne Probleme auf ein neues Betriebssystem umstellen können. Dementsprechend gilt die Erweiterung auch nur für Windows 7 Professional und Windows 7 Enterprise. Ein ähnliches Vorgehen ist auch bei Windows 10 denkbar.

Ein Feature-Update erwartet uns also ziemlich sicher im nächsten Jahr und ein letztes im Oktober 2024 ist noch denkbar – danach wird wohl langsam, aber sicher, das Ende der Ära Windows 10 eingeläutet.