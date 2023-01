Prime Lite: Amazon testet günstigeres Prime-Abonnement

Laut der US-amerikanischen IT-Nachrichtenplattform Techcrunch testet Amazon ein vergünstigtes Prime-Abonnement. Gegenüber dem standardmäßigen Amazon-Prime-Abonnement verspricht dieses “Amazon Prime Lite” die Zustellung der bestellten Waren innerhalb von zwei Tagen (sofern möglich).

Versandkosten entfallen genauso wie beim normalen Prime-Abo, nur die Dauer der Zustellung ist eben länger. Außerdem gibt es bei “Prime Lite” Videos nur mit Werbeeinblendungen. Und die Video-Inhalte sind nur in SD-Auflösung erhältlich. Prime Music ist in “Prime Lite” nicht enthalten, Gratis-E-Books und Prime Gaming gibt es ebenfalls nicht bei Prime Lite.

Prime Lite vorerst nur in Indien

Amazon testet Prime Lite derzeit nur in Indien. Die Kosten betragen für das Jahresabonnement von Prime Lite 999 indische Rupien, das sind umgerechnet rund 11,30 Euro. Das normale Amazon-Prime-Abo kostet in Indien pro Jahr 1499 indische Rupien, was rund 16,98 Euro entspricht.

Hier beschreibt Amazon die Details von Amazon Prime und Prime Lite in Indien. Ob Prime Lite auch nach Deutschland kommt, ist unbekannt.

So viel kostet Amazon Prime in Deutschland

Amazon kassiert in Deutschland für Amazon Prime bei jährlicher Abbuchung 89,90 Euro. Wer das Prime-Abonnement dagegen monatlich bezahlt, der muss 8,99 Euro an Amazon überweisen. Studenten zahlen 4,49 Euro pro Monat beziehungsweise 44,95 Euro für das Jahres-Abonnement.

Amazon Prime 30 Tage lang gratis testen

Sie können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, indem Sie sich hier anmelden (falls Sie noch nie Prime-Mitglied waren oder die Prime-Mitgliedschaft schon vor einiger Zeit beendet haben). Sie erhalten dann schnelleren und kostenlosen Prime-Versand und Zugriff auf die Angebote Prime Video, Amazon Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Sollten Sie die Gratis-Mitgliedschaft bei Prime in der vergangenen Zeit getestet haben, dann können Sie sich mit einer anderen Mail-Adresse für die kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft anmelden.

Für Studenten, Azubis und Personen, die von der Rundfunkgebühr befreit sind, bietet Amazon hier die Prime-Mitgliedschaft mit einem Rabatt von 50 Prozent an. Innerhalb des Testzeitraums können Sie die Prime-Mitgliedschaft jederzeit kündigen, sodass nach Ablauf des halben Jahres keine Kosten anfallen. Sollten Sie Prime behalten wollen, dann zahlen Sie anschließend den für Studenten und Azubis reduzierten monatlichen Preis von 4,49 Euro pro Monat.

