Whatsapp: Wichtige Neuerung verhindert schlimme Peinlichkeiten

WABetainfo hat in der Whatsapp-Betaversion Android 2.23.2.2 eine spannende Neuerung entdeckt, die Ihnen viele peinliche Momente ersparen kann. Denn Whatsapp entwickelt demnach unter dem Arbeitstitel “Forward media with a caption – alert” eine zusätzliche Abfrage, wenn Sie Bilder zusammen mit der dazu gehörigen Bildunterschrift weiterleiten wollen.

Diese Warnung soll bei allen Bildern, Videos, GIFs und Dokumenten erscheinen, die Sie innerhalb von Whatsapp weiterleiten und bei denen Text darunter steht. Der Gedanke dahinter: Damit soll verhindert werden, dass Sie versehentlich kommentierende Texte weiterleiten, deren Inhalt unangenehm für Sie oder andere Betroffene ist.

Grundsätzlich ist die Möglichkeit, Bilder und Videos zusammen mit der Bildunterschrift weiterzuleiten, ja eine Komfortfunktion. Doch ein begleitender Kommentar zu einem Bild, der nur an eine bestimmte Zielperson gedacht war, soll unter Umständen nicht anderen Personen weitergeleitet werden.

Denken Sie beispielsweise an Partybilder, die Menschen in verfänglichen Situationen oder für diese peinlichen Posen zeigen. Vielleicht schreibt jemand unter so einem Bild einen frechen oder lästernden Kommentar. Nun leiten Sie das Bild an die Person weiter, die auf dem Bild dargestellt ist. Und der Empfänger liest nun dank der ebenfalls weitergeleiteten Bildunterschrift, was jemand anderes über ihn auf dem Bild lästert.

So funktioniert die neue Funktion

Genau das soll das neue Feature verhindern. Sobald Sie also ein Bild oder ein Video zusammen mit einer Bildunterschrift weiterleiten wollen, blendet Whatsapp einen Warnhinweis ein: “Media and captions are now forwarded together. You can always remove the caption before you forward” (Medien und Untertitel werden jetzt zusammen weitergeleitet. Sie können die Untertitel vor der Weiterleitung jederzeit entfernen). Darunter steht ein “OK”-Button.

Diese neue Funktion testet Whatsapp derzeit in der Android-Beta 2.23.2.2. Wann die neue Funktion in die finale Whatsapp-Version einfließt, ist unbekannt.