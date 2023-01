Microsoft: Massenentlassung – 11.000 Mitarbeiter müssen gehen

Microsoft entlässt laut einem Bericht von Sky News rund 5 Prozent seiner Mitarbeiter. Geht man von derzeit 220.000 Menschen (davon 122.000 in den USA) aus, die bei Microsoft arbeiten, dann wären das 11.000 Entlassene.

Das Unternehmen wolle damit auf die sich abschwächende weltweite Konjunktur reagieren. Das habe Sky News erfahren, nennt aber keine genauen Quellen. Die genannte Zahl der Entlassenen lässt sich derzeit nicht überprüfen.

Deutschland auch betroffen?

Ob und wie viele Microsoft-Mitarbeiter in Deutschland von dem Stellenabbau betroffen sein werden, ist unbekannt. Microsoft hat sich gegenüber Sky News nicht zu dem Stellenabbau geäußert. Laut The Verge soll Microsoft die Entlassungen am morgigen Mittwoch offiziell bekannt geben. Das wäre dann rechtzeitig vor der Vorstellung der nächsten Quartalszahlen, die Microsoft in der nächsten Woche veröffentlichen will.

Tipp: So arbeitete man früher bei Microsoft Deutschland (mit Galerie)

Diese Abteilungen sollen besonders betroffen sein

Laut Reuters sollen vor allem die Personalabteilung (angeblich soll dort ein Drittel des Personals entlassen werden) und Entwicklerabteilungen von dem Stellenabbau betroffen sein.

Erst im Oktober 2022 hatte Microsoft die Entlassung von 1000 Mitarbeitern mitgeteilt: Microsoft feuert 1000 Mitarbeiter – auch bei Xbox und Windows.

Andere große Entlassungen in der IT-Branche

Microsoft wäre damit ein weiterer IT-Gigant, der in jüngster Zeit massiv Stellen abbaut. Zuvor hatten bereits Amazon (18.000 Entlassene) und Meta (11.000 Entlassene) eine Reduzierung ihrer Mitarbeiterzahlen angekündigt. Auch Salesforce will 8.000 Menschen entlassen. Elon Musk wiederum hatte bei Twitter einen Kahlschlag verursacht. HP wiederum trennt sich von 6.000 Mitarbeitern.

Vorsicht: So erkennen Sie Ihr Karriere-Ende

Amazon kündigt weitere Entlassungen für das Jahr 2023 an

Massenentlassung: Meta will Tausende feuern