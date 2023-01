Amazon Kindle kaufen (2023): Welcher E-Reader ist der beste für mich?

4. Amazon Kindle Scribe – Am besten für Notizen geeignet

Der Kindle Scribe ist Amazons erster E-Reader, der die Stifteingabe unterstützt. Deswegen vermarktet ihn Amazon als Gerät für Notizen und zum Lesen. Aber während die Erfahrung mit dem mitgelieferten Stift auf dem großen 10,2-Zoll-Display ausgezeichnet ist, wird man durch eine schlechte Software enttäuscht. Man kann nicht direkt in Bücher schreiben (nur in PDFs), bei Amazon muss man stattdessen eine Passage markieren und eine kaum sichtbare Haftnotiz hinzufügen. Auch an der Organisation der Notizbücher muss noch gearbeitet werden.

Wenn Sie nur eine größere Version des Kindle suchen, ist der Scribe eine ausgezeichnete Wahl. Der 300-ppi-Bildschirm ist sehr benutzerfreundlich, die Akkulaufzeit ist hervorragend und das Gerät ist robust. Sie bekommen jedoch schon für einen Bruchteil der Kosten des Scribe einen großartigen Kindle. Seine Mängel könnten theoretisch mit einem Software-Update behoben werden, aber es ist ein Risiko, ihn in der Hoffnung auf ein solches zu kaufen.

Für welche Nutzer sich der Scribe eignet, erfahren Sie in unserem ausführlichen Test.