Horrorspiel muss verschwinden – jetzt noch schnell gratis sichern

Eigentlich ist das Horrorspiel “Friday the 13th Killer Puzzle“ schon seit 2018 auf Steam zu finden und erfreut sich großer Beliebtheit: Die insgesamt 5.264 Rezensionen der Nutzer fallen im Durchschnitt “sehr positiv“ aus. Dennoch wird das Spiel schon in wenigen Tagen von Steam verschwinden. Wer einen Blick auf den Geheimtipp werfen möchte, muss sich das Gratis-Spiel also noch schnell sichern.

Lizenz zum Töten verloren

Hintergrund: Wegen Lizenzproblemen steht “Friday the 13th Killer Puzzle“ kurz vor dem Aus. Am 23. Januar wird das Spiel von Steam, aus dem Xbox- und Playstation-Store, von der Switch und aus den Shops von Apple und Google für immer verschwinden. Das für die Entwicklung verantwortliche Studio Blue Wizard Digital verliert an diesem Tag nämlich die Rechte für die Friday-the-13th-Franchise. Als Ergebnis muss das Spiel an diesem Tag aus den Download-Stores verschwinden.

Spiel in Bibliothek dauerhaft sichern

Bis zum 23. Januar können sich PC-Spieler den Titel noch als Gratis-Download sichern. Einmal der Steam-Bibliothek hinzugefügt, kann “Friday the 13th Killer Puzzle“ dann auch später noch ausprobiert oder weitergespielt werden. Es gibt sogar einen DLC namens “Mrs Voorhees’ Motherly Love Mega Bundle“, der aktuell um 50 Prozent reduziert ist und damit 11,93 Euro kostet. Darin sind alle bislang angebotenen Download-Inhalte enthalten, darunter Kostüme und optionale Abenteuer.

Blutiges Gameplay

Bei “Friday the 13th Killer Puzzle“ handelt es sich um ein recht simpel gehaltenen Spiel: In der Rolle des Serienkillers Jason Vorhees müssen in über 100 Levels Personen auf Zeltplätzen, in Gefängnissen oder in Skigebieten getötet werden. Zwar ist das Geschehen recht blutig, die Präsentation wirkt jedoch alles andere als realistisch. Für Kinder ist der Titel aber definitiv nicht geeignet.