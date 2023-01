Hier gibt es 40 GB LTE mit Allnet-Flat für nur 19,99 Euro

Diese Tarifangebote von sim.de und Megasim lohnen sich: Für einen Grundpreis von 19,99 Euro monatlich bekommen Sie aktuell ganze 40 GB LTE-Datenvolumen. Auf Wunsch sind die Tarife monatlich kündbar. Bei sim.de können Sie sich während der Buchung entscheiden, ob Sie die monatlich kündbare Variante oder 24 Monate Laufzeit möchten. Der Tarif von Megasim ist jederzeit monatlich kündbar. ist Die Aktion vonsim.de gibt es nur für kurze Zeit.

Preischeck: Wie gut sind die Angebote von sim.de und Megasim?

Der Anbieter sim.de bietet seinen Tarif im O2-Netz sonst mit nur 20 GB Datenvolumen an – zum gleichen Preis von 19,99 Euro. Sie erhalten also jeden Monat 20 GB on top dazu. Den Vorteilspreis behalten Sie dauerhaft – egal, wie lange Sie Ihren Vertrag behalten. Wenn Sie sich für die Variante mit Laufzeit entscheiden, entfällt die Anschlussgebühr. Wer flexibel sein möchte mit der monatlich kündbaren Option, zahlt 19,99 Euro einmalig.

Ein ähnliches Angebot hat der Anbieter Megasim: Auch dort erhält man 40 GB im O2-Netz für 19,99 Euro – der Unterschied ist der günstigere Anschlusspreis von 9,99 Euro (monatlich kündbar). Außerdem genießen Sie eine höhere Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s (bei sim.de sind es 50 Mbit/s).

Der 40 GB-Tarif von Megasim kostet normal 34,99 Euro im Monat. Wer von Beginn an einen monatlich kündbaren Handyvertrag sucht, der kommt bei dem Deal von Megasim auf jeden Fall besser weg: Man spart beim Anschlusspreis und erhält sogar eine schnellere Internetgeschwindigkeit. Wer einen längerfristigen Vertrag sucht (24 Monate Laufzeit), der kann beim Angebot von sim.de 10 Euro mehr sparen. Der Tarifvergleich zeigt, dass es aktuell keine besseren Angebote für Handytarife mit 40 GB Datenvolumen gibt.

Sim.de: LTE All 20 + 20 GB

Anbieter: sim.de

Netz: O2

Datenvolumen: 40 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Preis bleibt dauerhaft

Optionen: Monatlich kündbar oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

Anschlussgebühr (monatlich kündbar): 19,99 Euro

Datenautomatik: ist aktiviert, aber deaktivierbar

Bei Aufbrauchen des Datenvolumens reduziert sich die Geschwindigkeit auf 16 kBit/s

Einfache Rufnummermitnahme vom bisherigen Anbieter

Megasim: green LTE 40 GB

Anbieter: Megasim (Marke von Freenet)

Netz: O2

Datenvolumen: 40 GB mit LTE bis zu 225 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Preis bleibt dauerhaft

Monatlich kündbar

Anschlussgebühr: 9,99 Euro

Keine Datenautomatik

Bei Aufbrauchen des Datenvolumens reduziert sich die Geschwindigkeit auf 32 kBit/s.

Einfache Rufnummermitnahme vom bisherigen Anbieter

