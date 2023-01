News

LinuxWelt 2/2023 am Kiosk: Alle Systeme parallel nutzen

In der neuen Linuxwelt lesen Sie unter anderem, wie Sie Systeme in einer virtuellen Maschine starten. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD das aktuelle Ubuntu 22.04.1 als bootfähiges System inklusive vorinstalliertem Virtualbox 7. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.