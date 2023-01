Lernen Sie über 40 Sprachen mit lebenslangem Zugang zu Mondly für nur 80 statt 2.000 Euro – Top-Deal endet heute

Sie planen jetzt Ihren Sommerurlaub und möchten sich mit den Einheimischen in ihrer Landessprache verständigen können? Dann haben wir hier die perfekte Möglichkeit für Sie, äußerst preiswert nicht nur eine, sondern über die nächsten Monate und Jahre hinweg so viele neue Sprachen zu erlernen, wie Sie wollen. Aber Sie müssen schnell sein, denn das attraktive Neujahrsangebot für die Sprachlern-App Mondly gilt nur noch bis zum 26. Januar 2023.

Und das erhalten Sie: Für die einmalige Zahlung von nur 79,99 Euro statt 1.999,99 Euro können Sie lebenslang alle Sprachen lernen, für die Mondly entsprechende Sprachkurse anbietet. Aktuell stehen 41 solcher Sprachkurse zur Auswahl. Sie können mit Mondly unter anderem die folgenden Sprachen erlernen: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Ukrainisch, Thailändisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Arabisch und viele mehr.

Lebenslang 41 Sprachen lernen für nur 79,90 statt 1.999 Euro

Mondly setzt beim Sprachenlernen auf Spaß

Mondly nutzt für seine Sprachkurse eine Kombination aus konversationsbasierten Lernprogrammen, Spracherkennung und mundgerechten Unterrichtseinheiten. Besonders Wert wird auf eine unterhaltsame, verspielte und unkomplizierte Art und Weise gelegt, damit das Erlernen der neuen Sprache dem Nutzer auch Spaß macht.

Die neue Sprache wird über Sätze erlernt, die im Alltag häufig benötigt werden. Mondly verspricht, dass die Kursteilnehmer dadurch besonders schnell erste Sätze in der neuen Sprache bilden und sich an Konversationen beteiligen können.

Mondly ist für Android, iOS und Browser verfügbar

Beim “Mondly Neujahrsangebot” können Sie sich auch einfach Zeit bei jedem Sprachkurs lassen, denn für die gezahlten 79,99 Euro haben Sie zeitlich unbegrenzten Zugriff auf alle verfügbaren Sprachkurse.

Normalerweise verlangt Mondly allein für eine einzige Sprache 9,99 Euro im Monat oder 47,99 Euro pro Jahr. Alles, was Sie für die Nutzung von Mondly benötigen, ist ein Gerät mit iOS oder Android. Die Mondly-App finden Sie im Google Play Store (4,6 von 5 Punkten) und im Apple App Store (4,8 von 5 Punkten) erhältlich. Alternativ bietet Mondly aber auch einen Web-App an, mit der Sie die Sprachkurse auch in jedem beliebigen Browser nutzen können.

