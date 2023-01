Lidl: Jetzt Geld sparen beim Tanken – und so tanken Sie dauerhaft günstiger

In der Lidl-Plus-App, die Sie hier für iOS und hier für Android herunterladen können, gibt es jetzt wieder ein spannendes Sparangebot für Autofahrer. Denn seit dem 16. Januar 2023 und bis zum 26. Februar 2023 gibt es in der Lidl-Plus-App wieder einen Tank-Gutschein. Damit sparen Sie 3 Cent pro getankten Liter Kraftstoff, wenn Sie bei einer Shell-Tankstelle tanken.

Diese Bedingungen gelten: 1x Tanken und maximal 70 Liter

Es gibt zwar eine Mengenbegrenzung, doch diese fällt mit 70 Liter sehr großzügig aus. Damit bekommen Sie selbst einen großen Tank gut voll. Sie können den Tankrabatt genau einmal verwenden. Falls Sie also mehrere Autos besitzen, dann sollten Sie das Fahrzeug mit dem größten Tank nehmen. Der Tankgutschein gilt für Benzin und Diesel, nicht aber für CNG, LPG, LNG, Wasserstoff oder AdBlue. Wobei Sie bei AdBlue ohnehin keine so großen Mengen tanken könnten. Für das Aufladen von Elektro-Autos mit Strom können Sie den Tankrabatt ebenfalls nicht verwenden.

Der Lidl-Plus-App-Rabatt kann nicht mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden. Alle Details zu der Aktion lesen Sie hier bei Shell.

So viel sparen Sie und so sparen Sie dauerhaft beim Tanken

Bei einem Dieselliterpreis von 1,799 Euro (zum Beispiel am 17.1.2023 um 11.30 Uhr an dieser Shell-Tankestelle in München) sparen Sie also 3,78 Euro. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass Markentankenstellen wie Shell in der Regel höhere Literpreise verlangen als “Freie Tankstellen”. Sie sparen also deutlich mehr und das bei jedem Auftanken und ohne Lidl-Plus-App, wenn Sie im Internet oder per App immer nach der günstigsten (freien) Tanketelle in Ihrer Nähe suchen. Mehr dazu lesen Sie hier: Hohe Spritpreise: Wie Sie trotzdem „günstig“ tanken.

So bekommen Sie den Tankrabatt

Um in den Genuss des Tankrabatts bei Shell zu kommen, müssen Sie den Rabattcode an der Tankstellenkasse vorzeigen, damit dieser dort gescannt wird. Danach zieht der Tankstellen-Mitarbeiter den Rabatt von Ihrem Zahlbetrag ab.

Sie finden den Gutschein in der Lidl-Plus-App unter dem Reiter “Partner” und dann unter “Beim Tanken sparen”.

So finden Sie teilnehmende Shell-Tankstellen

Hier finden Sie eine Online-Liste im PDF-Format, in der alle teilnehmenden Shell-Tankstellen aufgeführt sind. Prüfen Sie also vor dem Tanken, ob die von Ihnen ins Auge gefasste Shell-Tankstelle an dieser Rabattaktion teilnimmt.